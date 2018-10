Migdies d'estiu abans d'una altra tongada de pluges abundants

Les temperatures d'estiu en ple mes d'octubre ja no ens sorprenen, aquestes són algunes de les temperatures màximes d'ahir, que avui es repetiran o es podrien fins i tot superar a Ponent i a les Terres de l'Ebre:

Aeroport de Reus, 29º

Tortosa, 28º

Igualada, 28º

Figueres, 27º

Girona, 26º

Barcelona (Raval), 26º

Lleida, 25º

540x306 Temperatura màxima prevista per a aquest divendres Temperatura màxima prevista per a aquest divendres

La calor ha tornat i marcarà l'inici d'aquest cap de setmana llarg. Tant avui com demà el fred o la fresca quedaran relegats a primera hora. A partir de diumenge l'ambient tornarà a ser més normal per a l'època. La setmana que ve començarà amb temperatures lògiques per ser mitjans d'octubre, i cap al centre de la setmana fins i tot tornarà a fer una mica fred. Seran unes temperatures, en tot cas, no més baixes de les que ja hem tingut esporàdicament aquesta tardor.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Avui farà sol, tot i algunes bandes de núvols prims que enterboliran el cel. Només en alguns sectors de l'Empordà i en punts del Pirineu els núvols seran més abundants en alguns moments. Demà serà un dia més variable i mig ennuvolat. Els núvols aniran a més sobretot a partir del migdia, i a la tarda i vespre és probable que s'escapin algunes primeres gotellades en comarques del prelitoral, al Prepirineu o en punts de la Catalunya Central. Seran fenòmens aïllats i ruixats poc abundants.

Diumenge se'ns tirarà a sobre una borrasca molt més activa. Durant bona part del dia les pluges no seran continuades, sinó que aniran apareixent de manera molt dispersa i molt irregular, tant a la costa com en comarques interiors. Seran xàfecs esporàdics però que poden descarregar amb força. Les pluges més fortes, extenses i abundants arribaran avançada la tarda per Ponent, i s'aniran escampant per la majoria de comarques durant el vespre i la nit. És probable que les precipitacions tornin a superar els 50 l/m2 en alguns casos, sobretot al Pirineu i en algunes comarques de la costa i del prelitoral.

540x306 Acumulacions de pluja previstes a entre diumenge i dilluns Acumulacions de pluja previstes a entre diumenge i dilluns

La pluja anirà acompanyada de vent d'entre xaloc i llevant, que podria ser fins i tot fort en alguns moments a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, on es podrien arribar a produir cops de vent de 70 o 80 km/h.

Les pluges continuaran encara dilluns al matí, però ja de manera molt més irregular. La setmana que ve es presenta per ara un temps molt incert. Entre dimecres i dijous sembla que la inestabilitat podria tornar a augmentar, sobretot a prop de mar, però és poc clar si els xàfecs podrien tornar a ser destacables i extensos.