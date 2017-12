Monotonia anticiclònica fins al dia de Sant Esteve

Cap de setmana de sol o boira

La boira s'ha tornat a estendre al llarg de la nit i, de bon matí, es feia ben present a bona part de l'interior: des de la vall de l'Ebre i Ponent fins a la plana de Vic, passant per l'altiplà central i la Catalunya Central.

L'assentament de l'anticicló afavorirà que avui la boira, o els núvols baixos, siguin persistents en algunes zones enclotades, sobretot del nord del pla de Lleida i en àrees de l'altiplà central pròximes als contraforts del Prepirineu.

A la resta del país aquest dissabte es preveu que sigui un dia bàsicament assolellat i relativament agradable al mig del dia, tot i que no tant com ahir. El termòmetre recularà lleugerament al migdia i assenyalarà entre un i tres graus menys. La majoria de màximes es mouran entre els 10 i 15 ºC.

La tramuntana bufarà moderada encara al matí cap al nord del cap de Creus, i a la tarda perdrà empenta. També es preveu que aquesta tarda es faci notar, entre feble i moderat, el vent de garbí en trams de la costa central i del sud de la Costa Brava.

Un dissabte mig ennuvolat a les Balears i també al sud del golf de València a causa de la presència de núvols baixos.

Demà continuarem sota la presència de l'anticicló. La boira tornarà a ser un element rellevant a l'interior i a Ponent, on serà persistent i molt extensa. L'ambient es mantindrà plenament hivernal aquí, amb màximes inferiors a 5 ºC.

A la resta de Catalunya, la vigília de Nadal continuarà protagonitzada pel sol i el contrast tèrmic notable entre la nit i el dia. Arran de mar, a la tarda, es tornarà a fer notar el vent del sud-oest, un fet que accentuarà la sensació de fredor en alguns moments.

Nadal tranquil

La nit de Nadal serà freda, amb glaçades terra endins i a les valls pirinenques, i encara amb molta boira a les comarques interiors.

Nadal coincidirà amb l'arribada d'un front i una pertorbació per Galícia. L'anticicló es començarà a retirar, però encara garantirà la tranquil·litat meteorològica a Catalunya. El núvols baixos es faran més presents a la costa, i a la tarda també n'arribaran d'alts per l'oest. La boira segurament tornarà a ser freqüent terra endins, on es mantindrà l'ambient fred. Fora de les fondalades el termòmetre experimentarà poques variacions.

Canvis a partir de Sant Esteve

Els mapes mantenen l'arribada d'un front per Sant Esteve. Els núvols guanyaran protagonisme i la temperatura tendirà a baixar fora de les zones amb boira. El front repartirà plugims a l'oest i algunes nevades cap al Pirineu. Entre la tarda i el vespre també podrà deixar xàfecs puntuals a l'entorn del litoral i el prelitoral central.

540x306 Precipitació prevista per Sant Esteve / GFS (ARA.CAT) Precipitació prevista per Sant Esteve / GFS (ARA.CAT)

Dimecres i dijous s'espera que torni a ploure i nevar moderadament al Pirineu, i també que s'escapin xàfecs a Ponent i al nord de la Franja. Dimecres el vent de ponent bufarà moderat, o fort, en moltes comarques i s'encarregarà de disparar –a l'alça– el termòmetre al litoral i el prelitoral.

540x306 Precipitació prevista per dimecres 27 / GFS (ARA.CAT) Precipitació prevista per dimecres 27 / GFS (ARA.CAT)

L'ambient es mantindrà molt suau a causa del vent reescalfat a partir de la segona meitat de la setmana al País Valencià, a l'Ebre i en sectors del litoral català. El tram final del mes de desembre s'entreveu, de moment, ben poc hivernal.