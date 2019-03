Muntanya russa de temperatures fins la setmana que ve

El retorn de l'hivern ja es va notar clarament ahir a la tarda i també s'ha traslladat a les temperatures nocturnes aquesta nit. Avui el dia ha començat amb temperatures fins a 5 o 6 graus més baixes que ahir, sobretot al Pirineu i a la Catalunya Central. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquem:

Das, -5º

Artesa de Segre, -3º

Núria, -3º

Tremp, -2

Bagà, -2º

La Seu d'Urgell, -2º

Sort, -1º

Vic, -1º

Olot, 1º

Girona, 4º

Lleida, 5º

Barcelona, 8º

Tarragona, 9º

Avui el pas d'un altre sistema frontal farà que el cel quedi mig ennuvolat en alguns moments, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, però a diferència d'ahir no cauran xàfecs a les comarques de l'est. Ahir la pluja va acumular fins a 10 l/m2 al Parc Natural del Montnegre i el Corredor, 8 a la Bisbal d'Empordà, 7 a Girona i 6 a Blanes.

Aquesta tarda l'ambient no serà tan fred com ahir, ja que la temperatura s'enfilarà dos o tres graus més que ahir dimecres en molts casos. La pujada de la temperatura s'accentuarà clarament durant el cap de setmana –una entrada d'aire més càlid farà que els dies vinents la temperatura torni a superar els 20º amb facilitat– i dissabte algunes màximes arribaran fins als 25 graus al prelitoral i a les Terres de l'Ebre. Dissabte es notarà més la pujada de temperatura que diumenge.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Avui el vent de mestral encara bufarà amb cops de fins a 70 o 80 km/h a les Terres de l'Ebre durant tot el dia. El vent minvarà clarament al principi del cap de setmana, però diumenge es deixarà sentir moderat un altra vegada, tant a l'Ebre com també en molts punts de l'Empordà, especialment diumenge a la tarda.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

Tant demà com dissabte i diumenge farà sol en general, també al Pirineu. Diumenge el pas d'un front farà que al vessant nord de la serralada els núvols vagin a més, i a la tarda fins i tot es podria escapar alguna volva de neu.

Dilluns tornarà a canviar el temps: una nova entrada d'aire fred ens tornarà a portar l'ambient de final d'hivern, i aquesta vegada la massa d'aire no serà ràpidament escombrada per una de més càlida. Això vol dir que tota la primera part de la setmana que ve estarà marcada per un ambient de final d'hivern, amb glaçades matinals al Pirineu, a la Catalunya Central i fins i tot en punts del prelitoral. És poc probable que aquest canvi de temps provoqui pluges destacables, tot i que dilluns podria ser un dia insegur, amb alguns ruixats poc abundants en moltes comarques centrals.