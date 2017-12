Nadal i Sant Esteve tranquils abans d'un canvi de temps notable

Dos dies més de sol o boira

La boira ha tornat a guanyar extensió aquesta nit i s'ha estès per la majoria de valls i fondalades de l'interior. Avui caldrà extremar novament l'atenció a l'hora de circular per nombroses comarques d'aquest entorn, sobretot pel pla de Lleida i alguna zona enclotada de Ponent, on la boira tornarà a ser densa i persistent durant tota la jornada. L'ambient serà totalment hivernal, aquí, i les màximes no assoliran la marca dels 5 ºC.

El temps serà molt més tranquil fora de les zones afectades per la boira: el sol tornarà a ser el protagonista i només es combinarà amb el pas d'algunes traces de núvols prims poc importants.

El diumenge també serà assolellat al País Valencià, només amb presència de núvols baixos al sud de València i a Alacant; el cel serà més canviant a les Illes.

El termòmetre s'anirà recuperant amb celeritat, després d'una matinada que ha sigut més freda que les anteriors, i assenyalarà màximes compreses entre els 10 i els 15 graus a la majoria de zones. En punts del litoral, però sobretot a les Terres de l'Ebre i el País Valencià, se superaran còmodament els 15 ºC a les hores centrals del dia.

El vent bufarà feble, avui, tot i que a partir de la tarda s'esperen ratxes moderades de garbí a la costa.

Nadal més variable

La nit de Nadal serà freda terra endins, amb glaçades a l'interior i a les valls pirinenques, i amb bancs amb boira a Ponent. A la costa el termòmetre es mourà entre els 5 ºC i els 10 ºC.

El dia de Nadal continuarà encapçalat per la tranquil·litat meteorològica, per bé que amb major presència de núvols baixos al litoral i al prelitoral. Els núvols s'estendran terra endins a partir de la tarda. La boira difícilment s'aixecarà de les zones més enclotades de Ponent i continuarà fent sol, o ressol, al Pirineu.

L'ambient serà una mica més fred al migdia i les màximes assenyalaran entre un i tres graus menys que avui. El vent de garbí -del sud-oest- bufarà moderat a la Costa Brava i a l'extrem nord de la Costa Central.

540x306 Temperatura màxima del dia de Nadal / GFS (ARA.CAT) Temperatura màxima del dia de Nadal / GFS (ARA.CAT)

Canvis a partir de Sant Esteve

Sant Esteve coincidirà amb la retirada de les altes pressions i l'arribada d'un primer front poc actiu. Els núvols guanyaran protagonisme i no es descarta algun plugim a la Franja o en punts de Ponent. La boira possiblement s'acabi aixecant i trencant a Ponent, malgrat que encara podria fer el ronso en alguna raconada.

El cel més tapat farà que Sant Esteve sigui un dia més hivernal en conjunt; el descens serà més notable al Pirineu.

La temperatura només pujarà a les comarques de Ponent, on no s'acabarà dissipant la boira.

Brusc canvi de temps a mitjans de setmana

Dimecres ens afectarà un front més actiu. Arribarà de nit i matinada, i creuarà el país amb celeritat. Els xàfecs seran freqüents de bon matí a bona part del territori, però abans del migdia ja quedaran restringits al Pirineu i cap a l'extrem nord de la Costa Brava.

Els últims mapes indiquen que la cota de neu rondaria els 1.000 metres a primera hora al Pirineu i Prepirineu, però que a la tarda s'enfonsaria per sota dels 800 m. La nevada podria ser moderada a prop de la cara nord.

A banda de la nevada del nord del país, dimecres caldrà estar molt pendents de les ratxes de vent de ponent i mestral, molt destacables a l'interior i a la costa. Les ventades es faran notar també en zones on són poc freqüents de l'entorn metropolità de Barcelona.

El vent i el descens de la temperatura faran que s'accentuï la sensació de fred arreu.

540x306 Precipitació prevista per dimecres 27 / GFS (ARA.CAT) Precipitació prevista per dimecres 27 / GFS (ARA.CAT)

540x306 Ratxes de vent dimecres al matí / GFS (ARA.CAT) Ratxes de vent dimecres al matí / GFS (ARA.CAT)

Dijous fred i ventós

El mestral també es farà notar amb ganes dijous a l'interior i el sud del país. La tramuntana i el vent del nord manxaran a l'Empordà, al Rosselló i al Pirineu, on encara nevarà a prop de la cara nord.

540x306 Precipitació prevista dijous 28 / GFS (ARA.CAT) Precipitació prevista dijous 28 / GFS (ARA.CAT)

Temps més estable a partir de divendres

El temps tendirà a estabilitzar-se possiblement a partir de divendres a causa de l'aproximació de l'anticicló, i les temperatures tendiran a pujar de manera evident amb l'aproximació del cap de setmana.