Neu, vent i el pic de l'entrada d'aire polar per encetar el cap de setmana

Es va acostant el pic de l'entrada d'aire provinent de l'Àrtic que ens afectarà durant el cap de setmana, però la veritat és que no a tot arreu aquest matí fa més fred que ahir. L'entrada del vent de mestral ha fet que, si ahir el dia començava amb -4 ºC a Lleida, avui comenci amb 4 ºC positius. La temperatura és clarament més alta en força indrets de Ponent i del sud. Per cert, Lleida ha tingut 15 dies amb una mínima sota zero aquest novembre; des del 1960 només hi ha hagut dos novembres en què hagi glaçat tant a Ponent: 1991 i 2007.

Avui sens dubte el tema important de la previsió és la neu, una neu que ja cau amb força en molts sectors del Pirineu: aquesta nit ja s'han acumulat més de 10 centímetres de neu a les cotes altes del vessant nord de la serralada, i, per exemple, ja hi ha acumulats també 2 centímetres a Puigcerdà. Al Pirineu la nevada anirà a menys durant el dia, però es reactivarà entre aquesta nit i demà al matí. L'emblanquinada serà molt important en sectors com la Vall d'Aran i el nord del Pallars i Andorra, però també ha d'afectar la Ribagorça, la Cerdanya, el nord del Ripollès i fins i tot punts del nord del Berguedà.

540x306 Acumulacions de precipitació, pluja o neu, previstes per avui Acumulacions de precipitació, pluja o neu, previstes per avui

Nevarà lluny de la serralada? Les actualitzacions d'avui dels mapes del temps continuen dibuixant precipitacions a prop de la costa al centre del dia i primera hora de la tarda, sobretot en àmbits com la Selva, el Maresme, el Vallès i el Barcelonès. Difícilment seran extenses, difícilment seran abundants, però probablement cauran amb una cota d'entre 200 i 400 metres. Probablement, doncs, aquesta tarda hi hagi neu en alguns punts de la serralada de Marina, del Montnegre o del Montseny.

També és molt possible que de manera encara més feble durant el matí s'escapin volves de neu en punts de la Catalunya Central, a les muntanyes de Prades, la serra del Montsant o fins i tot en sectors alts de comarques com la Segarra i la Conca de Barberà, però tot això difícilment passarà de ser testimonial. Avui serà un dia de pluges destacables i extenses a les Balears, on la cota de neu també baixarà per sota dels 500 metres a la tarda. La serra de Tramuntana també rebrà una bona emblanquinada.

540x306 Cota de neu aproximada prevista per aquest vespre Cota de neu aproximada prevista per aquest vespre

Demà continuarà nevant al Pirineu, però en moltes comarques farà sol; només en diferents comarques de Girona i de Barcelona el dia hi tornarà a ser mig ennuvolat. Diumenge cal esperar que el sol predomini ja arreu, i durant la primera part de la setmana que ve no hi haurà més pluges ni nevades. És molt probable que el pont comenci amb temps estable; a partir de divendres la incertesa en el pronòstic creix.

Avui i demà seran els dies en què la sensació de fred serà més intensa, també gràcies al vent que es deixarà sentir amb ratxes fortes al Pirineu, a l'Empordà i a l'Ebre, i bufarà moderat gairebé arreu. Al Pirineu el vent s'hi espera especialment fort demà a partir de mig matí i fins a la nit, les ratxes podran superar els 100 km/h. Diumenge la tramuntana també serà forta a Menorca. El Meteocat té actius avisos per neu, per fred, per vent i per estat de la mar.

540x306 Cops de vent previstos per aquest dissabte al matí Cops de vent previstos per aquest dissabte al matí

Les glaçades fortes començaran a aparèixer diumenge, tant bon punt el vent perdi força. L'inici de la setmana que ve estarà marcat per matinades amb temperatures per sota dels -5 ºC a l'interior i al Pirineu, i per glaçades fins i tot a la costa. Els migdies, en canvi, seran cada cop més agradables.