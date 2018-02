Nevada abundant al vessant nord del Pirineu i xàfecs puntuals a la costa

La neu cau amb ganes i de forma abundant al nord del Pirineu, i ho seguirà fent encara durant tot el dia d'avui. Les precipitacions ja acumulen més de 30 centímetres a partir dels 2.000 metres, i és probable que aquest gruix encara es pugui doblar al llarg del dia d'avui. La cota ha baixat fins als 900 metres aquesta nit, però tendirà a pujar fins als 1.200 o 1.300 amb el pas de les hores. La Vall d'Aran, el nord del Pallars Sobirà i Andorra seran els sectors que rebran neu més abundantment, però l'emblanquinada també està arribant a la Cerdanya i al nord del Ripollès.

Les precipitacions també han afectat altres comarques de Girona durant la nit, sobretot les zones més pròximes a la serra de l'Albera. Al Pantà de Darnius i a Espolla hi han caigut 5 l/m2, a Figueres 3 i a Girona dècimes de litre. En general avui els núvols només persistiran en algunes comarques de Girona, com més al sud i més a Ponent més trencats o inexistents seran. Avui també serà un dia de fort vent a les Terres de l'Ebre i als cims del Pirineu, on les ratxes poden arribar a superar els 70 o 80 km/h. La tramuntana també bufarà moderada a l'Empordà i a Menorca.

Entre aquesta nit i demà al matí caldrà estar pendents també d'alguns ruixats curts però intensos a la costa i el prelitoral. Al vespre i la nit apareixeran sobretot en punts del Maresme, del Vallès i del Barcelonès, i a mesura que avanci el dimecres s'aniran fent més probables cap a àmbits com el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. Sempre precipitacions de poca durada.

De cara a dijous al vespre es podran escapar volves de neu a la Catalunya Central, en punts del Vallès i de la Selva i fins i tot a la serralada de Marina i a Collserola, tot i que avui els mapes del temps han rebaixat les opcions que es tracti de precipitacions destacables. La cota de neu rondarà els 300 metres.

La temperatura baixarà clarament a partir de demà. A Ponent dijous les màximes seran fins a 10 graus més baixes que avui, i en general el descens serà d'entre 3 i 7 graus. Allà on la temperatura baixi menys el vent augmentarà igualment la sensació de fred. Les nits de dijous i de divendres les glaçades s'estendran per bona part de Catalunya, amb mínimes per sota dels -5º al Pirineu, a la Catalunya Central i fins i tot en punts del prelitoral. Tornarem a un ambient de rigorós hivern.

De cara al cap de setmana podrien reaparèixer algunes nevades al Pirineu, i és més probable que això passi diumenge que dissabte. El fred s'anirà moderant a l'espera d'una nova tongada de pluges i nevades que es va dibuixant cada cop amb més certesa de cara a dilluns i dimarts de la setmana que ve.