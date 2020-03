Nevada intensa i més ventades abans del cap de setmana

Avui el pas de núvols prims ha tornat a deixar una albada molt atractiva i plena de colors. Aquest dimecres serà un dia de cel enterbolit en molts moments, però les precipitacions continuaran concentrant-se al Pirineu, i molt especialment al vessant nord de la serralada. La cota de neu serà més alta que ahir, i a última hora s'enfilarà gairebé fins a tocar els 2.000 metres.

Avui la temperatura i la sensació tèrmica seran més altes, sobretot al Pirineu i Prepirineu, però també a la resta de comarques. Demà el termòmetre es dispararà sobretot a l'est. En algunes comarques de Girona aquest dijous el termòmetre fregarà els 25 graus altra vegada, però el cap de setmana estarà marcat per un ambient d'hivern. Divendres la temperatura baixarà més de 5 graus en general, i dissabte i diumenge la sensació no serà ni de bon tros tan primaveral com ho ha estat en molts caps de setmana de febrer.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Entre demà i divendres la nevada s'intensificarà al Pirineu i tornarà baixar clarament de cota. Si ve avui el nivell de les nevades arribarà a pujar fins als 2.000 metres, divendres la cota caurà fins i tot per sota dels 1.000. És molt possible, a més a més, que entre divendres al vespre i dissabte al matí la neu s'escampi per més valls del Pirineu Occidental, cosa que caldrà tenir en compte per desplaçar-se pel Pirineu durant l'inici del cap de setmana.

Més enllà del Pirineu, entre demà a la tarda i divendres també s'escaparan alguns ruixats en altres comarques. En general seran pluges minses, però en algunes comarques de Girona, sobretot a prop de la costa, els xàfecs podrien ser més intensos i abundants. En tot cas, el cap de setmana hi haurà més sol que núvols en general, i només dissabte al matí seguirà nevant encara en alguns sectors del Pirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dissabte a la tarda Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dissabte a la tarda

Aquest dimecres el vent anirà clarament a la baixa, després d'unes últimes hores en què hi ha tornat a haver cops de vent de més de 100 km/h en algunes comarques. Entre les ventades més fortes d'ahir a la tarda i d'aquesta nit destaquen els 108 km/h de Mont-roig del Camp, 102 a Pontons, 100 al Perelló, 98 a l'aeroport de Reus, 93 a Espolla o 85 a Alforja i a Tortosa.

Les ventades tornaran a marcar el temps de l'inici del cap de setmana: demà el garbí es deixarà sentir amb cops de més de 50 km/h en diverses comarques de l'est, sobretot al sud de la Costa Brava, i entre demà al vespre i sobretot divendres el mestral i la tramuntana tornaran a bufar amb ratxes molt fortes, sobretot a les Terres de l'Ebre, a l'Empordà i al Pirineu. A les Terres de l'Ebre divendres a la tarda hi haurà probablement les ventades més fortes de la setmana.

651x366 Nevada intensa i més ventades abans del cap de setmana Nevada intensa i més ventades abans del cap de setmana

Què passarà a llarg termini? Sembla que entre diumenge a última hora i dilluns hi haurà més nevades al Pirineu i potser alguns ruixats puntuals en comarques de Girona. La setmana que ve començarà encara amb un ambient força fred, però el més destacable de la setmana serà segurament una nova pujada de la temperatura. Després d'un cap de setmana molt hivernal, entrarà una altra massa d'aire càlid que farà marxar aquesta sensació d'hivern a partir de dimecres que ve.