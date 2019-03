Nevades, alguns ruixats i un retorn curt a l'hivern

Avui el dia ha començat amb temperatures força més baixes que ahir en algunes comarques, però tot i així no ha estat un matí gaire fred. Ha glaçat, això sí, en un bon grapat d'indrets del Pirineu i en algunes comarques de Ponent, on el cel s'ha mantingut serè durant la nit. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquem:

Das, -7º

Prades, -5º

El Pont de Suert, -4º

La Seu d'Urgell, -2º

Mollerussa, -1º

Vielha, 0º

Lleida, 0º

Girona, 2º

Sabadell, 6º

Tarragona, 8º

Barcelona, 9º

A primera hora hi havia intervals de núvols a les comarques de la meitat est, però amb el pas de les hores el cel s'anirà aclarint en tots aquests llocs. A última hora l'arribada d'un front farà nevar al vessant nord del Pirineu, unes precipitacions que continuaran fins dijous en aquest sector de la serralada. L'emblanquinada no serà extensa, però deixarà fins a 20 centímetres a les cotes altes de la Vall d'Aran, del nord del Pallars, d'Andorra i de la Ribagorça. Demà la cota de neu arribarà a baixar per sota dels 1.000 metres.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres

Aquest canvi de temps també provocarà alguns ruixats en altres comarques de cara a demà. Els xàfecs seran en general curts i molt irregulars, i afectaran sobretot àmbits com el Vallès, el Maresme, el Gironès, la Selva o fins i tot l'àrea metropolitana de Barcelona. Dimecres insegur a l'est. Demà al migdia en alguns d'aquests sectors i al Pirineu l'ambient serà el més hivernal de les últimes tres o quatre setmanes. Al migdia la temperatura no passarà dels 15º.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Demà el vent de mestral bufarà amb cops puntualment forts a les Terres de l'Ebre, als cims del Pirineu i a l'Alt Empordà. A les zones que quedin més amagades del vent, dijous començarà amb glaçades. Això passarà sobretot a la Catalunya Central i en algunes comarques prelitorals.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà a la tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per demà a la tarda i vespre

A mesura que s'acosti el cap de setmana, la truita es girarà una altra vegada. La temperatura repuntarà ràpidament, i de cara a dissabte i diumenge el termòmetre tornarà a superar els 20º en moltes comarques. El cap de setmana pinta un altre cop amb un ambient més d'abril que de març.

Però tampoc serà aquesta vegada quan s'acomodarà la primavera. Entre diumenge a última hora i dilluns, tot fa pensar que hi haurà una altra entrada d'aire fred similar a la de demà que tornarà fer revifar l'ambient d'hivern, portarà noves nevades i segurament també alguns ruixats sobtats en altres comarques. Res que s'assembli a una ploguda general, per ara.