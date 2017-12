Nit de Cap d'Any marcada pel vent i per alguns ruixats

La matinada ha tornat a ser freda terra endins, on hi ha hagut glaçades febles, però ha continuat marcada per la suavitat en sectors del litoral i el prelitoral. D'entre les mínimes més suaus cal destacar 14 ºC a l'Hospitalet de l'Infant, 13 ºC a Portbou, 12 ºC al barri del Raval de Barcelona i 11 ºC a Badalona i Premià de Mar. D'entre les més baixes cal apuntar –9 ºC a Das, –7 ºC a Esterri d'Àneu o a Queixans, –6 ºC a Barruera i –5 ºC a Puigcerdà, però en canvi –3 ºC a la Pica d'Estats, a 3.143 metres d'altura.

Canvi de temps a última hora

L'últim dia del 2017 ens regalarà suavitat tèrmica al migdia, malgrat que no tanta com ahir. Al centre de la jornada el termòmetre es desfermarà en trams del litoral, on tornarà a fregar, o superar lleugerament, la marca dels 20 ºC. També s'enfilarà de valent al pla de Girona a causa del vent de garbí, i sobretot al País Valencià, on el termòmetre fregarà els 25 ºC als indrets més càlids.

La suavitat tèrmica serà causada per la presència de vent de ponent i garbí, eixut i reescalfat. Al matí bufarà feble i només es farà sentir amb més energia a les comarques gironines. A partir de la tarda, però, guanyarà embranzida i bufarà amb ratxes moderades o fortes a nombroses comarques. Ho farà sobretot a l'interior, a Ponent i a les comarques del litoral i el prelitoral central i sud, així com al País Valencià. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès, en aquest sentit, alertes de perill a causa de les ventades de les pròximes hores.

540x306 Ratxes de vent durant la nit de Cap d'Any / GFS (ARA.CAT) Ratxes de vent durant la nit de Cap d'Any / GFS (ARA.CAT)

Els núvols aniran a més també al llarg del dia a causa de l'aproximació d'un front. Arribarà amb poca activitat i només repartirà algunes precipitacions, a última hora, cap al Pirineu, en forma de neu a l'entorn dels 1.200 metres. Els xàfecs s'allargaran durant la nit de Cap d'Any a prop de la cara nord, i també es preveu que descarreguin, de forma irregular, entre el Maresme, la Selva, el pla de Girona i el sud de la Costa Brava. Els ruixats s'allargaran fins a la matinada.

A la resta del país, la nit de Cap d'Any estarà marcada pel vent, un altre cop enèrgic al centre i el sud, i per un ambient més hivernal.

Fred i més vent per encetar el 2018

El primer dia del 2018 continuarà emmarcat per les ventades. El vent bufarà de ponent i mestral i els mapes anuncien que revifarà, amb molta força, de cara al vespre. Les ratxes més fortes s'esperen al prelitoral central, al sud de la costa central, a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. També caldrà estar atents a les ratxes que s'enregistrin al Pirineu i el Prepirineu. La ventada s'allargarà fins dimarts a primeres hores del matí.

Aquest dilluns farà sol o ressol a la majoria de comarques, però es preveu que l'arribada d'un nou front reparteixi xàfecs de neu al Pirineu i el Prepirineu, a l'entorn dels 1.200 metres, entre la tarda i el vespre.

540x306 Previsió de xàfecs per dilluns / GFS (ARA.CAT) Previsió de xàfecs per dilluns / GFS (ARA.CAT)

540x306 Forta ventada prevista a partir de dilluns a la tarfa / GFS (ARA.CAT) Forta ventada prevista a partir de dilluns a la tarfa / GFS (ARA.CAT)

Bonança fins divendres

Entre dimarts i dijous es mantindrà la situació de pas de fronts poc actius i de vent més aviat aponentat. El termòmetre tendirà a repuntar amb ganes i entre dimecres i dijous tornarà a marcar valors força superiors als habituals.

El temps podria canviar, i de forma notable, el dia de Reis a causa de l'arribada d'una pertorbació i d'aire fred procedent del nord. Els canvis es notarien a partir de la nit de Reis en forma de xàfecs i d'un ambient clarament més hivernal.