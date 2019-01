Nit de Reis amb fred, però menys que els darrers dies

Avui s'espera una nova jornada d'anticicló. El sol serà el protagonista del dia a bona part del territori, amb el permís de la boira que, de nou, serà present a planes i fondalades interiors. Al llarg del matí la boira s'anirà dissipant, si bé al Pla de Lleida li costarà. De fet, és probable que no acabi de desaparèixer a punts de la Noguera, l'Urgell i la Segarra.

Al migdia la temperatura serà més alta que ahir. Tot i això, a la depressió Central es mantindrà l'ambient fred amb una màxima de 5 a 10 ºC, sobretot al nord de Ponent, on difícilment se superaran els 5 ºC. A la resta del país, l'ambient serà més agradable, amb valors de 10 a 15 ºC i fins i tot una mica més alts cap al nord-est.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

L'altre element destacable serà el vent. La tramuntana i el mestral aniran guanyant intensitat, i serà a partir del vespre i fins demà al migdia quan bufaran amb més força. A l'Alt Empordà, a la Catalunya del Nord, al sud del Camp de Tarragona i als cims del Pirineu i del massís del Port es podran superar amb facilitat els 80 o 90 km/h. A l'Altiplà Central, a zones elevades del prelitoral central i punts del litoral central hi pot haver cops de 40 a 60 km/h.

Demà continuarà el temps tranquil, amb un cel gairebé net de núvols a la majoria de comarques. De bon matí hi haurà alguns bancs de boira al nord del Pla de Lleida, però a diferència de les darreres jornades acabaran marxant abans del migdia.

La temperatura tendirà a pujar, tant de dia com de nit. Les glaçades seran menys extenses i afectaran sobretot, la depressió Central. De dia, el termòmetre s'enfilarà per sobre dels 15 ºC al litoral i prelitoral, i es fregaran els 20 ºC a punts de l'Alt Empordà. A la resta, la majoria de valors se situaran entre els 10 i els 15 ºC, tot i que a Ponent i a l'Altiplà Central hi haurà indrets on encara costarà de superar la barrera dels 10 ºC.

540x306 Diferència de la temperatura mínima prevista entre demà i avui / Model GFS - ARAméteo Diferència de la temperatura mínima prevista entre demà i avui / Model GFS - ARAméteo

La setmana començarà amb alguns núvols poc importants, i amb una temperatura més baixa. Més endavant, encara hi ha diversitat d'opinions entre els diversos models meteorològics pel que fa a la intensitat de l'entrada d'aire fred prevista per mitjans de la setmana vinent. El descens més marcat es començarà a notar dimecres al vespre i, sobretot dijous. Ara per ara, tot sembla indicar que la precipitació quedaria concentrada a l'extrem nord del Pirineu.