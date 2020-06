Nit de molt mal dormir a l'espera del pic de calor que arribarà demà

Aquesta nit ha sigut la de més mal dormir fins ara. La temperatura no ha baixat dels 20 graus ni a la costa ni tampoc en diverses comarques prelitorals i interiors. La matinada ha sigut tropical per primer cop aquest estiu en ciutats com Girona, on no s'ha baixat dels 21 graus. També a Oliana, a l'Alt Urgell, la mínima no ha baixat dels 21 graus, i a Vic i a Cardona no s'ha baixat dels 20. A Barcelona, Badalona i el Prat el termòmetre s'ha mantingut per sobre dels 23 graus durant tota la nit. A Vic no són habituals les nits amb més de 20 graus. Si aquest vespre el termòmetre no baixa més, la temperatura mínima de 20,4 graus d'avui seria la més alta com a mínim dels últims vuit anys.

Una extensa manta de núvols baixos ha afavorit aquestes temperatures nocturnes tan altes, sobretot a la Catalunya Central i en comarques de Girona. Amb el pas del matí els núvols baixos s'aniran esqueixant. A la tarda el sol predominarà, però apareixeran algunes tempestes al Pirineu. Els xàfecs seran més probables al Pirineu Occidental, on a última hora podria haver-hi fins i tot alguna tempesta forta. Cap al final de la tarda hi ha la possibilitat també de tempestes puntuals però fortes en comarques de Ponent.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Demà serà el dia més calorós d'aquest estiu fins ara. Aquesta nit el cel tornarà a quedar mig ennuvolat, cosa que pot fer que la nit torni a ser de molt mal dormir. Demà al migdia el termòmetre fregarà els 40 graus a Ponent i la sensació tèrmica superarà els 35 graus en moltes comarques. El Meteocat ha activat el primer avís de perill per calor d'aquest estiu, centrat a Ponent, a les Terres de l'Ebre i en punts de la Catalunya Central, on les temperatures s'esperen ja extremes demà a la tarda.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

La bona notícia és que aquesta calor extrema no s'instal·larà, no hi haurà el que s'anomena una onada de calor, és a dir, com a mínim tres dies de temperatures molt altes. Entre divendres i dissabte les temperatures seran fins a 5 o 6 graus més baixes de les que hi pugui haver demà, i arribarem al cap de setmana amb l'ambient més fresc d'aquesta setmana. Diumenge i dilluns poden tornar a ser dies de molta calor, sobretot a prop de mar, però tot fa pensar que les temperatures molt altes tampoc duraran aquesta vegada.

Demà farà més sol ja al matí, a la tarda els ruixats i tempestes se situaran sobretot a la Catalunya del Nord, al nord del Pirineu i a la serra de l'Albera. Dijous serà el dia amb més ruixats de la setmana. El canvi de masses d'aire provocarà un temps més variable, a la tarda els xàfecs i les tronades s'estendran per moltes comarques de la Catalunya Central i fins i tot sectors del prelitoral o de la costa, sobretot en comarques de Girona i de Barcelona. Divendres quedaran alguns núvols a l'est, però el cap de setmana farà sol.