Nou brot primaveral entre diumenge i dilluns

L'entrada de la tramuntana i el mestral han fet pujar la temperatura a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, però en general avui el dia ha començat sense grans canvis en el termòmetre. En molts casos la temperatura mínima s'ha enfilat un o dos graus respecte ahir, però el matí encara ha estat relativament hivernal. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquen (en ºC):

Das, -6

El Pont de Suert, -4

Guardiola de Berguedà, -2

Sort, -2

Puigcerdà, -1

Vielha, -1

Ripoll, 0

Lleida, 0

Olot, 0

Girona, 0

Vic, 0

Tarragona, 5

Amposta, 6

Barcelona, 8

Al migdia no cal esperar grans canvis en el termòmetre. A l'Empordà i a la Costa Durada el vent sec farà que la temperatura pugi 2 o 3 graus més que ahir, però en general les màximes es mouran entre els 14 i els 17 graus. Divendres amb molt de sol i potser alguns intervals de núvols al voltant del Montseny, a la Selva i al Maresme de cara a la tarda.

El cap de setmana començarà amb un cel més enterbolit. Aquest dissabte arribaran bandes de núvols alts i mitgencs que arribaran a tapar el cel en alguns moments, sobretot al Pirineu i en comarques de Girona. Al matí els núvols seran més espessos que a la tarda, però no plourà enlloc. Demà al matí farà una mica menys de fred, però al migdia la temperatura variarà poc, a prop de la costa fins i tot podria recular lleugerament. La mica de tramuntana que bufa avui desapareixerà durant el cap de setmana.

Entre diumenge i dilluns la primavera es notarà més a prop. El termòmetre pujarà entre 2 i 5 graus, les màximes de més de 20 graus tornaran a aparèixer en força comarques, i en algunes comarques prelitorals no són gens descartables temperatures de més de 25 graus, especialment a les comarques interiors de Girona. Seria el tercer cap de setmana de febrer amb alguna temperatura de 25 graus, el cap de setmana de la Candelera s'hi va arribar a Tortosa, i el cap de setmana passat, per estrany que sembli, a la Vall d'Aran.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Diumenge el sol predominarà de forma més clara, però és possible que hi hagi alguns núvols baixos al matí a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. La setmana que ve començarà sense grans canvis en el temps, entre dimarts, dimecres i dijous probablement el cel serà més variable i canviant però només al Pirineu Occidental hi arribaran a caure algunes pluges i nevades minses. Hi ha indicis que fan pensar que el mes de març començarà amb un temps menys monòton, les opcions de nevades destacables augmentaran al Pirineu, i en general el temps podria ser més canviant.

Aquest brot primaveral de diumenge i dilluns tindrà un contrapès la setmana que ve. Al centre de la setmana la sensació d'hivern tornarà a augmentar, sobretot els migdies. El fred no tornarà amb força però l'ambient primaveral tampoc s'instal·larà.