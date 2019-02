Nou brot de temperatures d'abril

Aquest matí de dimarts la inversió tèrmica s'ha accentuat en molts indrets, no només al Pirineu i en algunes fondalades interiors, sinó també a Barcelona. El dia ha començat amb 7 ºC al Zoo, mentre que al Tibidabo n'hi ha 14. En general ha fet menys fred a primera hora, i aquest migdia també serà més càlid que el d'ahir. Avui les màximes pujaran un o dos graus més que aquest dilluns en general.

La temperatura continuarà pujant els pròxims dies, sobretot demà, que serà el dia més càlid d'aquesta setmana. Aquest dimecres es tornaran a superar els 20 ºC en moltes comarques, i algunes màximes fregaran els 25 ºC, com ja va passar divendres passat. Al centre de la setmana tindrem, doncs, un altre brot de temperatures més d'abril que no pas de finals de febrer, un ambient càlid que s'anirà moderant durant la segona part de la setmana lectiva, però que tornarà a repuntar el cap de setmana. Aquesta setmana de Carnestoltes serà molt suau, només a les zones més encaixonades hi continuarà fent fred a primera hora.

651x366 Temperatura màxima prevista per a aquest dimecres Temperatura màxima prevista per a aquest dimecres

S'ha acabat l'hivern? Convé no fiar-se del mes de març, que està a punt de començar. La setmana que ve l'encetarem amb una baixada de la temperatura que pot ser contundent si es té en compte les temperatures d'on vindrem. No serà cap fredorada, però sí que entre dilluns i dimarts tornarem a valors normals per a l'època.

Pel que fa a l'estat del cel, avui farà sol arreu, més enllà d'algunes boirines o núvols baixos matinals. Els pròxims dies no hi haurà grans canvis en el temps. Dijous el pas d'un front enterbolirà més el cel al Pirineu i en algunes comarques de l'oest i farà revifar puntualment el vent de mestral a les Terres de l'Ebre.

651x366 Cops de vent màxims previstos per dijous a la tarda Cops de vent màxims previstos per dijous a la tarda

Només a llarg termini s'entreveu la possibilitat d'algunes precipitacions. Entre dilluns i dimarts de la setmana que ve són probables algunes nevades al Pirineu i hi ha la possibilitat d'algun ruixat més esporàdic en altres comarques. Difícilment nevarà a cotes baixes, però sí que podria fer-ho en cotes mitjanes i altes de la serralada. Aquesta podria no ser l'única ocasió en què nevi al Pirineu la setmana que ve. Sembla que amb l'arribada del març entrarem en una fase de temps més canviant.