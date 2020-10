Nou gir cap a la tardor: tempestes, vent i entre 5 i 10 graus menys

Per tercera vegada consecutiva, un canvi de temps marcarà el cap de setmana. El pas d'un front juntament amb una entrada d'aire fred en altura faran que aquest dissabte sigui un dia de temps inestable en moltes comarques. Els ruixats seran molt irregulars i no arribaran a tot arreu, sobretot afectaran la meitat est. Al matí el temps ja serà insegur, però serà sobretot a la tarda i a la nit quan la inestabilitat anirà a més i augmentaran les possibilitats de tempesta.

Els xàfecs i tronades podran afectar qualsevol de les comarques de Girona i de Barcelona, però s'entreveuen especialment abundants tant en sectors del Ripollès, la Garrotxa i Osona com al Vallès, al Maresme i al voltant de Barcelona i de Girona. Cal estar atents a la possibilitat d'aiguats que puntualment puguin deixar 30 o 40 l/ m² en poca estona. Aquest matí el Meteocat només tenia actiu un avís per mala mar de cara a aquest dissabte i l'AEMET alertava també de pluges intenses a la meitat est de Catalunya.

Els ruixats i les tronades minvaran clarament diumenge a la matinada, però el segon dia del cap de setmana encara serà insegur al voltant de Barcelona i al Maresme, on no és gens descartable que diumenge al vespre puguin rebrotar ruixats locals però intensos. En moltes comarques diumenge serà un dia ja amb molt de sol. Dilluns les clarianes predominaran arreu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes de cara a dissabte Acumulacions de precipitació previstes de cara a dissabte

La neu tornarà a emblanquinar cotes mitjanes i altes del Pirineu entre demà i sobretot diumenge a la tarda. Les precipitacions afectaran sobretot sectors de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i d'Andorra, amb una cota de neu que diumenge a la tarda arribarà a baixar fins als 1.200 o 1.300 metres en alguns moments. En cotes altes del vessant nord del Pirineu es podran arribar a acumular fins a 15 o 20 cm de neu en alguns casos.

A curt termini avui serà encara un dia tranquil, amb més sol que núvols i temperatures fins i tot una mica més altes que els últims dies. Al vespre podrien caure algunes primeres gotes al Pirineu o en punts del Pirineu, pluges minses en tot cas.

Si bé aquest cap de setmana el vent no bufarà de manera tan general com en els dos anteriors, sí que es deixarà sentir amb força a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Tant diumenge com dilluns mestral i tramuntana bufaran amb cops de 60, 70 o 80 km/h en molts punts d'aquests àmbits. Dissabte al vespre el vent es deixarà sentir també en molts punts de la costa i provocarà una situació de forta maror, fins i tot de maregassa a la Costa Brava.

651x366 Cops de vent màxims per a diumenge al matí Cops de vent màxims per a diumenge al matí

L'entrada d'aire fred i el vent faran que a partir de demà a la tarda la sensació de tardor torni a ser tan intensa com en els caps de setmana anteriors. Dilluns al matí la temperatura tocarà fons, però un detall important de la previsió a mitjà termini és que la setmana que ve no s'entreveu cap estiuet, sinó més aviat un reforçament del fred de cara a dimecres. Per tant, bona part de la setmana que ve serà purament de tardor i amb temperatures clarament baixes per a l'època, sobretot en el context de canvi climàtic actual.

La setmana que ve no s'acabaran els canvis de temps. Cap a dimecres tornarà a nevar amb ganes al Pirineu, amb una cota de neu que podria ser encara més baixa. També és probable que a mitjans de setmana tornin a aparèixer xàfecs en força comarques de Girona i de Barcelona, sobretot a prop de mar.