Nova tarda de tempestes a l'espera que torni la calor d'estiu

Aquesta nit ha tornat a ser molt fresca per ser juny, la temperatura ha variat poc respecte la passada matinada. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquen (en ºC):

La Tosa d'Alp, -2

Núria, 2

El Pont de Suert, 3

Gisclareny, 4

Sort, 6

Solsona, 6

Cervera, 7

Olot, 7

Girona, 9

Lleida, 9

Tarragona, 13

Barcelona, 15

Segueixen sent temperatures baixes per a l'època, a Cervera, per exemple, no es baixava fins als 7 graus des de 29 d'abril. Aquest migdia l'ambient canviarà poc respecte ahir, la majoria de termòmetres superaran els 20 graus, però ben pocs passaran per sobre dels 25.

Avui tornarà a haver-hi ruixats i tempestes en diverses comarques, els xàfecs de tarda afectaran sobretot les comarques de Girona, i sectors del Vallès i de la Selva, però ja de nit alguns ruixats puntuals podrien afectar la Catalunya Central i l'àrea metropolitana de Barcelona. Demà el dia seguirà sent de temps molt insegur. Aquest dijous no hi haurà grans tempestes, però en canvi continuarà havent-hi la possibilitat de ruixats puntuals i poc abundants, tant al matí com a la tarda, tant en comarques de la costa com en les interiors. Els núvols seran més abundants que avui, però també hi haurà estones de sol.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Dijous a la nit els xàfecs afectaran amb ganes el Pirineu i Prepirineu occidentals, a la resta podran seguir apareixent ruixats puntals, però serien pluges poc abundants. El cap de setmana entrarem en una fase de temps més tranquil. Dissabte encara hi haurà algunes tempestes de tarda al Pirineu, però diumenge les nuvolades seran escasses fins i tot en punts de muntanya. Cap de setmana amb molt de sol.

També serà durant el cap de setmana quan tornarà l'ambient d'estiu. A partir de divendres la temperatura començarà a pujar clarament en moltes comarques de Girona i de Barcelona, i entre diumenge i dilluns el pic de calor serà marcat a tot arreu. La setmana que ve començarà probablement amb temperatures de 30 graus, després d'un primer tram de juny en què gairebé no s'han superat enlloc.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Potser la pregunta més interessant és si aquesta calor, que sembla força clar que arribarà a partir de diumenge, serà ara ja la tònica de la resta del juny. Encara és poc clara la resposta, però l'escenari més probable d'avui en vuit és un nou augment de la inestabilitat i una nova baixada de la temperatura. Segurament no hi haurà tantes tempestes ni farà tanta fresca com els últims dies, però sí que sembla probable un altre canvi de temps que com a mínim posi fre al termòmetre al centre de la setmana que ve.