Nova tongada de pluges i nevades generals i abundants

Matí de ple hivern. L'obertura de clarianes ha afavorit les glaçades aquesta nit, sobretot a les comarques de la meitat nord, on el vent no ha estat tan protagonista durant les últimes hores. Entre les mínimes més baixes d'avui destaquem:

Núria, -8º

Puigcerdà, -5º

el Pont de Suert, -4º

la Seu d'Urgell, -3º

Sort, -3º

Guardiola de Berguedà, -3º

Tremp, -2º

Vic, -1º

Mollerussa, -1º

Olot, 0º

Cervera, 1º

Lleida, 1º

Girona, 2º

Tarragona, 7º

Barcelona, 7º

Amb el pas de les hores els núvols aniran en augment, però en algunes comarques aquest migdia la temperatura s'enfilarà fins a 5º més que ahir, sobretot al Pirineu i a les comarques de Girona, que és on més trigaran a arribar els núvols espessos.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Aquesta atarda començarà una nova tongada de pluges que s'estendrà d'oest a est durant el vespre. Les precipitacions tornaran a ser generals i continuaran durant bona part de dimecres. Els ruixats seran irregulars, i a prop de la costa en alguns moments fins i tot seran forts i aniran acompanyats de tempesta. Les pluges més abundants s'acumularan al vessant sud del Pirineu, on hi podrien caure fins a 100 l/m2, però en alguns punts de la costa, de forma més local, alguns xàfecs podrien acumular també pluges molt abundants.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

La cota de neu serà més alta que el cap de setmana. En general rondarà entre els 1.500 metres i els 2.000. A les cotes altes del vessant sud del Pirineu i del Cadí és probable que s'hi acumulin més de 30 centímetres de neu.

El Meteocat té actius avisos per la possibilitat que les pluges superin els 100 l/m2 al vessant sud del Pirineu i pel risc de xàfecs forts que deixin molta aigua en poca estona a la costa i al prelitoral. També té actiu un avís per vent a les cotes altes del Pirineu. Cap dels avisos és de perill alt.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a demà Acumulacions de precipitació previstes per a demà

El breu temporal de mestral d'ahir a la tarda va deixar cops de vent de fins a 128 km/h a Mas de Barberans, 116 km/h a Mont-roig del Camp, 112 km/h al Perelló, 92 km/h a Amposta i 90 km/h a Tortosa. Una ventada molt forta fins i tot per ser una zona on el vent hi és habitual. Avui el vent passarà a bufar de garbí, i fins demà es deixarà sentir amb cops de fins a 50 o 60 km/h en molts punts de la costa, especialment al sud de la Costa Brava. Demà més d'un paraigua acabarà a la paperera.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a demà al matí Cops de vent màxims previstos per a demà al matí

Durant el pont no s'acabaran els canvis de temps, però no hi haurà cap tongada de pluges extenses. Dijous predominarà el sol, i serà entre divendres a la matinada i al matí quan els núvols tornaran a ser abundants. Divendres al matí cauran gotes en algunes comarques i reapareixeran les nevades al nord del Pirineu, però en conjunt les pluges seran molt minses i duraran poca estona. Dissabte i diumenge farà més sol, tot i que a les comarques de Girona i al Pirineu Oriental el cel serà més variable. Diumenge podria fins i tot tornar a ploure de forma puntual al voltant de l'Empordà. Dissabte la tramuntana tornarà a bufar amb ganes, però en general el cap de setmana tindrà un ambient més de tardor i menys d'hivern que els últims dies.