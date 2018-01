Nova tongada de pluges i neu de cara a dijous

Hem començat setmana amb un matí més fred que els anteriors: l'absència de núvols i la manca de vent han permès que aquesta nit tornessin les glaçades en moltes comarques ja no només interiors i del Pirineu, sinó també en molts sectors del prelitoral. Per exemple avui a Girona el dia ha començat amb -1,5º, la temperatura mínima més baixa des del 13 de gener. Ciutats com Lleida, Vic, i Olot també han començat el dia amb temperatures lleugerament sota zero.

Al migdia la temperatura serà molt agradable en general: avui farà sol i moltes màximes s'enfilaran fins als 15 graus. L'ambient serà molt suau, tot i que no tan càlid com la setmana passada. Els pròxims dies es mantindrà el contrast entre les glaçades febles de primera hora i les temperatures poc hivernals del migdia.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la de dimecres Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la de dimecres

El sol predominarà fins dimecres, només amb algunes boires matinals. De cara a dijous s'entreveu un canvi de temps que tornarà a portar pluges i nevades si més no destacables. Probablement no plourà de manera tan extensa com divendres passat, però les precipitacions han d'afectar molts sectors del Pirineu, Prepirineu i moltes comarques de Girona i de Barcelona.

540x306 Probabilitat en tant per cent que dijous hi hagi preciptiacions de més de 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dijous hi hagi preciptiacions de més de 5 l/m2

El canvi de temps tornarà a fer entrar més aire fred i farà que la sensació d'hivern sigui més destacable a l'inici del cap de setmana. Tramuntana i mestral tornaran a bufar dijous, però probablement no s'allarguin fins dissabte. El canvi de temps no afectarà de ple el cap de setmana, però entre diumenge a la tarda i dilluns podrien arribar més pluges i nevades; per ara la tongada de pluges de dijous és força més clara que aquesta.

Si alguna cosa crida l'atenció a llarg termini és la possibilitat d'una onada de fred de cara a la setmana que ve. Encara hi ha molta incertesa, però els mapes del temps comencen a donar certa confiança a la possibilitat d'una important fredorada d'origen siberià al voltant de dimecres o dijous de la setmana vinent. Caldrà seguir-ho, perquè podria ser l'entrada d'aire fred més important d'aquest hivern fins ara.