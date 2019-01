Nova tongada de pluges i nevades minses al centre del cap de setmana

La primera pertorbació activa en molts dies no ha deixat pluges extenses, però sí alguns ruixats destacables de forma més local. Entre les pluges i nevades més abundants entre ahir i avui destaquem (en l/m2):

Canyelles, 15

Aeroport del Prat, 12

Gurb, 12

Sitges, 9

Vilafranca del Penedès, 8

Viladecans, 8

Els Hostalets de Pierola, 6

Vic, 4

Barcelona (Zona Univ.), 3

Vielha (Lac Redon), 3

Girona, 1

Avui en general serà un dia mig ennuvolat. A mig matí els núvols baixos i boires s'aniran desfent, però a la tarda arribarà un altre front poc actiu per l'oest que tornarà a enterbolir el cel.

Avui el dia ha començat en molts casos amb 1 o 2 graus menys que ahir, i al migdia el canvi de temperatura serà més clar. Avui les màximes es quedaran 2 o 3 graus més baixes que ahir en molts indrets. Demà al matí farà més fred que avui, però el cap de setmana la temperatura repuntarà lleugerament al migdia, sobretot de cara a diumenge.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Entre dissabte al vespre i diumenge ens creuarà un altre front que pot tornar a deixar pluges minses, que en aquest cas afectaran més comarques que les d'aquestes últimes hores. La cota de neu rondarà entre els 800 i els 1.000 metres. Per tant, tot i que nevi poc, és possible que dissabte a última hora es deixin veure algunes volves de neu en punts força baixos de la serralada, també al vessant sud.

540x306 Acumulacions de precipitacó previstes entre dissabte al vespre i diumenge al matí Acumulacions de precipitacó previstes entre dissabte al vespre i diumenge al matí

En moltes comarques de Girona i de Barcelona és probable que diumenge comenci amb alguns plugims que aniran desapareixent amb el pas de les hores. A la Costa Brava i a les Balears és possible que la borrasca s'hi quedi encallada diumenge al matí, i que aquí les precipitacions hi siguin més abundants i més continuades. En aquests sectors diumenge la pluja anirà acompanyada de cops de vent de més de 50 km/h que faran que la sensació de fred sigui bastant més aguda del que marqui el termòmetre. Diumenge nevarà al vessant nord del Pirineu amb una cota que se situarà entre els 800 i els 1.000 metres.

540x306 Cops de vent previstos per diumenge al matí Cops de vent previstos per diumenge al matí

La setmana que ve, encara incerta

Les actualitzacions dels models meteorològics d'aquest divendres no han aclarit gaire el panorama de cara a la setmana que ve. Entre dimarts i dimecres hi haurà opcions de noves pluges i nevades, però aquest canvi de temps encara és poc clar. La nevada s'entreveu important i bastant segura al Pirineu, però a la resta encara és molt poc clar si veurem neu a cotes baixes o no.

Els models dibuixen escenaris molts diversos, tant d'una possible fredorada com de pujada de la temperatura. A les comarques de Girona i a la Catalunya Central és on s'entreveu una mica més probable que entre dimarts i dimecres la neu hi aparegui en cotes molt baixes, però caldrà esperar noves actualitzacions dels mapes del temps per poder definir el pronòstic.