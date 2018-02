Nova tongada de ruixats per encetar el cap de setmana

El front que ens creua aquest divendres finalment serà més actiu del que semblava en els mapes del temps d'ahir. El dia ha començat amb plugims en moltes comarques del Prepirineu, de la Catalunya Central i del nord de la Depressió Central, uns plugims que s'aniran fent presents durant el matí en aquests sectors i que aniran avançant també cap al nord. Fins a dos quarts de vuit del matí hi havia ben poques pluges a destacar: 1 l/m2 al Montsec d'Ares i dècimes de litre a Alfarràs, a Albesa o a Algerri.

Els núvols i l'entrada d'aire càlid han fet gairebé desaparèixer del tot les temperatures sota zero. Aquest nit s'ha baixat fins a -2º a Das, i fins -1º a Guixers, però en general i fins i tot al Pirineu, les mínimes han quedat per sobre dels 0º. Al migdia tot i els núvols la temperatura serà bastant similar a la d'ahir.

El cap de setmana començarà amb una situació de ruixats molt més extensos i més abundants. La borrasca començarà deixant pluja i neu al vessant nord del Pirineu ja durant aquesta nit, i amb el pas de les hores demà els ruixats aniran avançant cap al Prepirineu, la Catalunya Central i també cap a punts costaners i prelitorals, sobretot de les comarques de Girona i de Barcelona, tot i que al vespre no és descartable que alguns ruixats sobtats i intensos afectin àmbits com el Camp de Tarragona i el Penedès.

A la Catalunya Central, al Prepirineu i al vessant nord del Pirineu les pluges i nevades hi acumularan més de 20 l/m2 en alguns casos, amb una cota de neu que començarà al voltant dels 2.000 metres, però que baixarà per sota dels 1.500 al final del dia. Al vessant nord del Pirineu hi arribarà a nevar fins als 1.000.

Respecte les previsions d'ahir hi ha diferències clares, si bé els mapes del temps ahir semblaven allargar fins a diumenge les pluges, avui la previsió és d'un dissabte amb ruixats, però d'un diumenge amb més sol que núvols, sobretot a les comarques de la meitat nord de Catalunya. Demà el mestral es deixarà sentir moderat a l'Ebre, i diumenge al matí la tramuntana també bufarà per sobre del Cap de Begur.

Demà el migdia serà més hivernal que els últims dies, i la nit de dissabte a diumenge tornarà a glaçar en moltes comarques del Pirineu i de l'interior. El cap de setmana serà més fred que els últims dos dies, però tot i així diumenge hi haurà màximes de 15º en diferents punts de la costa i del prelitoral.

Una altra de les novetats d'avui en els mapes del temps és que la setmana que ve no serà tan freda com s'entreveia. Les nits de la pròxima setmana seran més d'hivern que aquestes últimes i reapareixeran les glaçades al Pirineu i Prepirineu, però no tornarem a l'ambient gèlid d'alguns dies d'aquest febrer. Al migdia la temperatura fregarà els 15º la majoria de dies. La setmana que ve començarà amb algunes nevades al Pirineu Occidental, però hi ha poques opcions que plogui de forma bastant extensa com ho farà, per exemple, demà.