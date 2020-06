Noves tempestes aquesta tarda a l’espera d’un diumenge passat per aigua en molts indrets

A diferència de la caiguda de les temperatures durant la matinada de dijous i divendres, avui l’ambient no ha refrescat tant i en general els termòmetres han pujat entre 2 i 4 graus. Aquest migdia també es notarà l’ascens del termòmetre en general a tot el país: les més altes seran al Pla de Lleida, a prop dels 30 graus, mentre que a la resta les màximes quedaran entre els 24 i 27 graus.

Ara bé, diumenge tornarem a notar la baixada brusca de la temperatura. Per una banda, la matinada serà menys freda, a causa de la nuvolositat abundant, però al migdia el descens del termòmetre serà moderat o puntualment marcat, amb una davallada que en alguns llocs serà de gairebé 5 graus, sobretot a les comarques interiors. Les mínimes es podrien donar al final del dia, amb l’avanç de l’aire fred i juntament amb els ruixats i xàfecs, que ajudaran a fer més fresc l’ambient.

651x366 Diferència de temperatura màxima entre dissabte i diumenge. Diferència de temperatura màxima entre dissabte i diumenge.

Pel que fa a la previsió del cel, aquest dissabte es mantindrà assolellat durant el matí en una bona part del país, llevat d'indrets de les comarques del litoral i prelitoral de Girona, on hi haurà la presència d’alguns intervals de núvols baixos. Amb el pas de les hores, a partir de migdia, augmentaran les nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a la Serralada Transversal, on descarregaran xàfecs i tempestes durant la segona meitat de la jornada. No es descarta que localment s’observi alguna calamarsada o pedregada.

A la resta del país, durant la tarda, també augmentarà la nuvolositat a causa del creixement de nuvolades al prelitoral, on es podria escapar algun ruixat espontani, mentre que per l’oest també arribaran nuvolades i xàfecs, sobretot a partir del vespre, que s’estendran a qualsevol lloc durant les primeres hores de la nit i la matinada.

651x366 Acumulació de pluja per aquest dissabte. Acumulació de pluja per aquest dissabte.

Diumenge els ruixats i les tempestes guanyaran terreny i intensitat. L’aire fred que arribarà en altura reforçarà la inestabilitat i incrementarà el risc de pluja a tot Catalunya, així com la probabilitat de pedregades i calamarsades. Des de primeres hores del matí les precipitacions ja cauran de manera dispersa en gairebé tot el país, malgrat que les més intenses es concentraran a l’interior, sobretot a la Catalunya Central, al Prepirineu i al Camp de Tarragona. Com més a l’est, cap a la Costa Brava, la probabilitat de pluja serà més baixa i, si n'hi ha, també més feble.

651x366 Acumulació de pluja per demà diumenge. Acumulació de pluja per demà diumenge.

La inestabilitat encara es mantindrà uns quants dies més, amb ruixats freqüents durant dilluns i dimarts en molts llocs del país, però seran menys extensos que els de diumenge. El vent tornarà a guanyar protagonisme a partir de diumenge als dos extrems del país. Finalment, la temperatura tocaria fons a principis de la setmana vinent, entre dilluns i dimarts, amb un ambient molt fresc per ser juny, però amb l’avanç dels dies els termòmetres s’aniran recuperant a poc a poc i sempre amb una temperatura lleugerament per sota de la mitjana climàtica.