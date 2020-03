Núvols en augment a l'espera d'un inici de setmana amb més vent i neu

Ha afluixat el vent, i això ha fet que aquesta nit fos més freda que l'anterior en moltes valls del Pirineu i Prepirineu i també en altres indrets interiors, la temperatura ha baixat sota zero en moltes d'aquestes valls, però no a tornat arreu aquest matí ha fet més fred que ahir. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquen (en ºC):

Das, -4

El Pont de Suert, -3

Sant Pau de Segúries, -2

Guardiola de Berguedà, -2

Olot, 0

Girona, 0

Solsona, 1

Vic, 1

Lleida, 3

Granollers, 6

Tarragona, 7

Barcelona, 9

En alguns casos la temperatura ja ha començat a pujar, i de fet aquest migdia moltes temperatures màximes també seran una mica més altes que ahir, sobretot a les cotes altes del Pirineu, però també en menor mesura a la resta. Avui el pas d'un front farà que a partir del migdia augmentin els núvols, el cel es carregarà més de núvols com més a l'oest, però no plourà gairebé enlloc.

La setmana que ve començarà una altra vegada amb protagonistes com la neu i el vent. Aquest dilluns nevarà en molts indrets de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i d'Andorra, amb una cota de neu que se situarà al voltant dels 1.000 metres. De matinada i demà fins al migdia arribaran a aparèixer també alguns xàfecs sobtats i curts en diferents comarques de Girona i de Barcelona, però seran només fenòmens anecdòtics.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà al matí Cops de vent màxims previstos per demà al matí

Aquest dilluns el vent d'entre mestral i tramuntana tornarà a bufar amb ganes a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, les ratxes no seran tan fortes com les de divendres, però en molts indrets d'aquests sectors el vent arribarà a cops de 70 o 80 km/h. En menor mesura també es deixarà sentir amb ganes a Ponent. Malgrat aquest inici de setmana ventat, el mestral i la tramuntana no seran els protagonistes de la setmana, el vent bufarà poc durant els set dies vinents.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes fins demà al vespre Acumulacions de precipitació previstes fins demà al vespre

La setmana començarà encara amb força sensació d'hivern, la nit de dilluns a dimarts fins i tot es repetiran algunes glaçades a la Catalunya Central i en punts del prelitoral, però a partir de dimecres una entrada d'aire més càlid tornarà a fer pujar clarament la temperatura, una pujada que es notarà tant de dia com sobretot de nit. Tot i que al centre de la setmana el fred marxarà, és bastant possible que el cap de setmana que ve entri una nova massa d'aire fred que mantingui viu l'ambient de final d'hivern durant el tram central del març.

Més enllà del front que arribarà aquest dilluns la primera part de la setmana el temps serà tranquil i força assolellat. A partir de dijous arribaran sistemes frontals més actius, que si bé encara que no està gaire clar si arribaran a fer ploure de forma extensa i destacable, sí que sembla clar que aportaran bastants núvols i faran nevar una altra vegada al Pirineu.