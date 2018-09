L'Onze de Setembre serà assolellat però el temps canviant no s'acaba

Matí de final d'estiu en moltes comarques interiors i del Pirineu, on la nit serena ha permès que la temperatura baixés dels 15º en força casos. A la costa, en canvi, els núvols persisteixen. Aquest matí una massa de núvols i pluja se situa sobre el mar i pot arribar a deixar algunes gotes a la costa. Tot fa pensar que les pluges que puguin caure seran escasses i que amb el pas de les hores el sol anirà apareixent. A la tarda creixeran nuvolades que podrien deixar algun xàfec sobtat al Pirineu i Prepirineu, o també en punts de muntanya del sud de Catalunya, fenòmens força aïllats. Avui les pluges més extenses i abundants tornaran a afectar sobretot el sud del País Valencià i les Pitiüses.

Demà farà sol arreu. L'Onze de Setembre s'entreveu el dia més clar i més calorós d'aquest cap de setmana llarg, però ja de nit els núvols tornaran a augmentar. Els models de previsió continuen dibuixant un panorama de molta incertesa i, per tant, de temps difícil de preveure. Dimecres l'escenari més probable és altre cop el de temps molt insegur i amb ruixats i tempestes irregulars en algunes comarques, sobretot de matinada i a primeres hores. Els xàfecs seran més probables al Pirineu, al Prepirineu, a les Terres de l'Ebre i en altres punts de muntanya del sud de Catalunya, però no és descartable que puguin ser més extensos.

540x306 Probabilitat en tant per cent que dimecres se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dimecres se superin els 5 l/m2

No es dibuixa un escenari gaire diferent per a la majoria de dies de la segona part de la setmana. Seguirem parlant de variabilitat, d'incertesa i de temps canviant. Hi ha poques coses clares sobre el temps a partir de dijous. Difícilment hi haurà dos dies seguits de sol, però tampoc és probable una situació de pluges extenses o continuades. Caldrà seguir les previsions dia a dia.

La temperatura tendirà a pujar els dies vinents. El canvi es notarà especialment a la meitat oest de Catalunya, on demà hi reapareixeran les temperatures de més de 30º. En general la temperatura de xafogor s'aproparà els 35º els migdies que venen, i per tant encarem un tram de 6 o 7 dies en què la roba d'estiu continuarà sent la més necessària tot i els dies cada cop més curts. La tardor no es farà notar com a mínim fins al voltant del dia 20.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà