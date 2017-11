Pendents d'una gran nevada al Pirineu que pot arribar a deixar algunes volves a la costa

Ahir a la tarda un seguit de ruixats força locals ja van deixar les primeres nevades fora del Pirineu, tant al Montseny com al Collsacabra i a la Serra de Bellmunt, ho testimonien les imatges que acompanyen aquesta previsió i que ens han fet arribar els observadors Josep Maria Costa i Carme Molist.

Les noves actualitzacions dels models meteorològics van perfilant cada cop més una situació de neu molt abundant que afectarà el Pirineu entre demà i dissabte. Les precipitacions seran especialment abundants al vessant nord de la serralada, però és bastant probable que àmbits com la Ribagorça, el Pallars, la Cerdanya o fins i tot el nord del Berguedà també vegin aparèixer la neu, en menor mesura.

A la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà i a Andorra la nevada pot arribar a acumular gruixos de més de 40 centímetres en cotes altes, i de més de 20 al fons de les valls. El Meteocat té actiu un avís per neu de nivell 4 sobre 6, que alerta de la possibilitat que el gruix de neu superi els 20 centímetres a partir dels 600 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

La nevada no s'estendrà de manera clara fora de la serralada, però hi ha indicadors que fan pensar que aquest divendres sí que hi haurà alguns ruixats puntuals fora del Pirineu. Àmbits com l'Alt Empordà, la Garrotxa i Osona podrien veure algunes volves de neu al voltant dels 500 metres al matí, i entre mig matí i mitja tarda també hi haurà la possibilitat de ruixats puntuals en comarques com el Maresme i el Barcelonès. Seran ruixats aïllats, però poden provocar emblanquinades puntals a la Serra de Marina o fins i tot en cotes més baixes.

Dissabte la nevada anirà minvant al Pirineu amb el pas de les hores; a la resta quedaran molts núvols, però ja no hi haurà precipitacions. Entre divendres i dissabte al matí les pluges tornaran a ser abundants a les Balears, i la baixada de la cota de neu farà que hi hagi emblanquinades a la Serra de Tramuntana, fins i tot per sota dels 500 metres a última hora de divendres. Diumenge el temps serà més molt més tranquil i assolellat en general, també al Pirineu.

540x306 Cota de neu prevista per divendres al migdia Cota de neu prevista per divendres al migdia

El vent serà un altre protagonista del temps dels dies vinents: entre divendres i dissabte bufarà amb cops forts tant al Pirineu com a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Les ratxes més violentes es produiran dissabte; diumenge la tramuntana continuarà bufant tot el dia a l'Empordà, però amb el pas de les hores el vent anirà perdent força a la resta de llocs. A Menorca dissabte també hi haurà cops de vent de més de 70 km/h i un temporal marítim dur.

Tot plegat farà que la sensació tèrmica toqui fons dissabte, i que l'ambient sigui el dels dies més freds de l'hivern. Entre diumenge i dilluns, a mesura que el vent perdi força, arribaran les glaçades més fortes. Començarem la setmana que ve amb mínimes per sota dels -10 ºC a les valls del Pirineu, per sota dels -5 ºC en moltes comarques interiors i prelitorals i amb glaçades fins i tot a la costa.