Perill d'aiguats de cara a aquesta nit

Aquest matí el Meteocat ha activat un avís de grau 3 sobre 6 per possibles ruixats forts durant la nit, l'avís afecta sobretot un grapat de comarques de Girona i de Barcelona, i alerta de la possibilitat que les pluges puguin anar acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent.

El Meteocat té diversos avisos actius avui, un dels quals per la possibilitat que, per sobre dels 2.000 metres, s'hi acumuli fins a mig metre de neu. La cota de neu es mourà entre els 1.200 i els 1.500 metres, tot i que demà a última hora pot arribar a baixar fins i tot per sota dels 1.000 en algun moment. A la serralada també hi ha avisos actius per vent i per acumulacions de pluja. I encara hi ha un altre avís del Meteocat actiu per a aquesta tarda i demà, en aquest cas per l'estat de la mar.

Avui el sol predominarà durant el matí, però a partir de la tarda ens visitarà la que molt probablement serà la borrasca més potent de la setmana. Els ruixats i tempestes entraran per l'oest, com ahir, però avui seran molt més extensos i deixaran ruixats molt més abundants que ahir. La part més activa de la borrasca ens afectarà de matinada i demà a primera hora, moment en el qual probablement els ruixats aniran acompanyats de tempesta i descarregaran amb intensitat.

Les pluges i nevades més abundants afectaran el vessant sud del Pirineu Occidental, però també comarques com el Berguedà, Osona, el Ripollès i la Garrotxa. En aquests sectors les precipitacions arribaran a acumular més de 50 l/m2 en tot l'episodi, i fins i tot podrien superar els 100.

El vent es deixarà sentir puntualment amb ratxes fortes, sobretot a la nit i especialment a la costa central i en punts de la Costa Brava, on les ratxes poden arribar a superar els 70 km/h. Demà a primera hora les onades poden arribar a superar els 3 metres d'altura a la Costa Brava.

Demà els ruixats intermitents continuaran durant bona part del dia, cada cop més concentrats al Pirineu i a les comarques de Girona. Amb el pas de les hores les pluges seran cada cop més irregulars i més febles.

Dijous hi haurà alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, molt més puntuals, però divendres els xàfecs irregulars tornaran a afectar moltes comarques. El cap de setmana el temps tendirà a millorar, especialment diumenge.

Demà l'ambient serà més hivernal que avui, però cap al final de la setmana la temperatura remuntarà clarament. De cara a diumenge i l'inici de la setmana que ve s'entreveuen altre cop temperatures d'entre 20 i 25 graus al migdia, amb un temps molt més tranquil.

Entre ahir a la tarda i aquesta nit han caigut 25 l/m2 a Boí (cota 2.500), 14 al Pont de Suert, 6 a Viella, 5 a Sort, 4 a Tremp, 3 a Lleida i a Mollerussa, i 1 o 2 l/m2 en un bon grapat de comarques. Alguns ruixats han anat fins i tot acompanyats de calamarsa. Tot plegat ha fet que aquest matí l'ambient sigui més fred que ahir: les mínimes han baixat fins als 2º en indrets com Vic i Cervera, o fins als 3º a Lleida.

