Pluges, tempestes i més nevades per encetar la setmana

Avui ens afectarà l'enèsima borrasca activa d'aquesta tardor. Una nova situació de pluges abundants i localment fortes s'estendrà durant la tarda d'oest a est i de sud a nord. Els ruixats aniran acompanyats de tempesta en algun cas, sobretot a prop de la costa, on hi podria haver alguns aiguats puntuals. Les pluges duraran menys que en l'anterior temporal, però podrien acumular igualment precipitacions de més de 50 l/m2 en algunes comarques del vessant sud del Pirineu.

Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Aquest temporal s'assemblarà força al de la setmana passada, però en aquest cas la neu caurà en cotes una mica més altes. En general, per sobre dels 2.000 metres, amb gruixos que podrien tornar a superar els 30 centímetres en punts del Cadí i en sectors de la Ribagorça i del Pallars. Com més avanci la tarda més anirà baixant la cota. De matinada arribarà a nevar fins i tot per sota dels 1.600 metres, però el gruix de precipitacions haurà caigut abans.

El vent de sud bufarà moderat a la costa, amb ratxes que a l'Empordà podran arribar a superar els 50 km/h. El mar es tornarà a alterar força, però aquest temporal no serà tan dur com el de la setmana passada. El Meteocat té actius avisos per la possibilitat que les onades superin els 2,5 metres d'altura, i per possibles ruixats localment forts en moltes comarques de la costa i del prelitoral.

Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda i vespre

Demà al matí encara hi haurà força intervals de núvols, però només al Pirineu Occidental hi continuaran caient algunes nevades, en aquest cas força més puntuals. La cota de neu demà al matí ja serà fins i tot inferior als 1.500 metres.

Acumulacions de precipitació previstes per a demà

La borrasca farà baixar una mica la temperatura, però no ens portarà cap nova situació d'hivern. Al Pirineu, Prepirineu i en algunes comarques de l'oest la temperatura arribarà a baixar entre 3 i 5 graus de cara a demà i dimecres, però a la resta el canvi es notarà menys. De cara al cap de setmana és molt probable que arribi un estiuet que dispari la temperatura per sobre dels 20º a força comarques.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Dijous a la tarda ens visitarà una nova borrasca, que tot i que serà menys activa podria tornar a provocar pluges en força comarques, sobretot de la meitat oest. El cap de setmana probablement hi haurà també intervals de núvols, però difícilment plourà de forma extensa o amb ganes.