Pluja i fortes ventades per encetar la setmana

La borrasca 'Ana', la primera batejada conjuntament per Météo-France, l'Institut Portuguès del Mar i l'Atmosfera (IMPA) i l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), ha guanyat força al llarg de les últimes hores damunt de l'Atlàntic –alhora que s'aprofundia–, i ja ens ha fet arribar un primer front de caràcter càlid que ha enfarinat les cotes altes del Pirineu aquesta nit. Els núvols associats al pas del front han atenuat les temperatures mínimes, que només han baixat per sota dels zero graus en algunes valls i fondalades del nord del país.

Aquest diumenge serà una jornada de cel canviant, amb més estones de sol o ressol al mig del dia –sobretot al litoral i a la meitat est del país–, però amb augment de les nuvolades de nou de cara a la tarda.

Havent dinat es començaran a escapar les primeres precipitacions a la cara sud del Pirineu occidental i al nord de la Franja, on la pluja guanyarà intensitat de cara al vespre, però també començarà a treure el nas a última hora per Ponent, coincidint amb l'aproximació del front fred.

Un altre element que caldrà tenir present avui serà el vent, moderat de ponent i garbí. Es farà notar a força sectors elevats de l'interior – amb més intensitat a l'entorn de la serralada Transversal o la Garrotxa-, i també al litoral i el prelitoral. El vent, eixut i reescalfat, s'encarregarà de disparar a l'alça el termòmetre, que assenyalarà valors compresos entre els 15 i els 20 ºC a força àrees del litoral, el prelitoral i l'interior de les comarques gironines.

Fortes ventades de garbí entre la nit i demà al matí

El vent de garbí serà notícia aquesta nit a diverses comarques. La ventada guanyarà empenta i de matinada implicarà ratxes de més de 70 km/h a zones altes de l'interior, a força punts del litoral i el prelitoral –també de l'àrea metropolitana de Barcelona o el Maresme–, així com a les comarques del nord-est i als cims del Pirineu. A les zones més exposades, les ratxes podran ser realment rellevants i superar còmodament els 100 km/h. Convé extremar la prudència i prendre les precaucions necessàries en cas de ventades sobretot allà on no és tan habitual que bufi el vent amb força.

540x306 Ratxes de vent previstes per dilluns al matí / GFS (ARA.CAT) Ratxes de vent previstes per dilluns al matí / GFS (ARA.CAT)

El pas del front fred repartirà xàfecs al llarg de la nit i la matinada. Les precipitacions aniran avançant d'oest cap a est, i demà al matí ja regaran les comarques del centre i l'est de Catalunya. La pluja serà molt abundant en zones ben encarades als vents del sud-oest, sobretot a la cara sud del Pirineu i el Prepirineu, per bé que, poc o molt, demà al matí acabarà plovent arreu.

La neu començarà caient avui a última hora per sobre dels 2.000 metres, però tendirà a davallar cap als 1.000 demà al migdia, coincidint amb el gir dels vents a component nord.

Els xàfecs regaran de forma irregular el País Valencià demà de bon matí i també arribaran a les Illes, on el temporal de vent i el tràngol podrien ser notícia.

Aquest dilluns a la tarda s'obriran clarianes i l'ambient es notarà clarament més fred a causa de l'arribada de la massa d'aire més fred.

540x306 Precipitació acumulada dilluns / GFS (ARA.CAT) Precipitació acumulada dilluns / GFS (ARA.CAT)

Setmana canviant i força hivernal

Dimarts bufarà el vent als extrems del país i es mantindran les nuvolades al nord del Pirineu, on continuarà nevant. Independentment d'això, no es descarten ruixats en punts del nord-est i a l'entorn del litoral i prelitoral central.

La temperatura tornarà a pujar a mitja setmana de forma transitòria. Divendres podria afectar-nos un nou canvi de temps coincidint amb un altre descens del termòmetre.

Finalment convé recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per a les pròximes hores diversos avisos per vent, mala mar i acumulació de precipitació, i que Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ventcat, a causa de les ventades, i també del Procicat pel fort onatge.