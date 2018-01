Poc fred fins a Reis, pluges el cap de setmana

El vent continua fent que les glaçades siguin aquests dies molt menys protagonistes del que ho han estat durant bona part del novembre i del desembre. Fora del Pirineu avui només s'ha baixat sota zero en comarques com la Garrotxa, el Gironès i la Selva, glaçades febles en general. Aquest migdia l'ambient no serà gaire diferent d'ahir en conjunt, però al Pirineu la temperatura pujarà, i amb ella la cota de neu.

Avui el pas d'un front tornarà a enterbolir el cel a estones, però només deixarà precipitacions al Pirineu. Serà sobretot a les hores centrals del dia quan plourà i nevarà amb més ganes a la serralada, sobretot al sector occidental. Aquest migdia la cota de neu s'enfilarà fins als 2000 metres.

El vent continuarà bufant fort al Pirineu, amb ratxes que a cotes altes poden superar els 70 o 80 km/h amb facilitat. A la resta avui el vent hi serà menys protagonista que ahir, tot i que al vespre alguns cops de vent tornaran a ser de més de 70 km/h al Camp de Tarragona, i en altres comarques prelitorals de la meitat sud de Catalunya.

540x306 Cops màxims de vent previstos per aquesta tarda i vespre Cops màxims de vent previstos per aquesta tarda i vespre

Els dies vinents el més important del temps serà la pujada de la temperatura. Demà i dijous les màximes tornaran a acostar-se als 20 graus al migdia, i a primera hora l'ambient serà poc fred. El cap de setmana es normalitzarà la temperatura, fins ara els mapes del temps ens pintaven un cap de setmana de Reis clarament hivernal, però avui la previsió ha canviat força i la baixada dels termòmetres dissabte i diumenge no serà tan clara, especialment de nit.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Entre avui i dijous el temps continuarà marcat per fronts poc actius, avui hi haurà pluges i nevades al Pirineu però els dies vinents ni tan sols això. En general el cel es mantindrà enterbolit a estones. Divendres el sol predominarà de forma més clara, però de cara al cap de setmana esperem l'arribada d'una borrasca activa.

Encara és aviat per precisar sobre el temps de Reis i dels dies 7 i 8, però hi ha força possibilitats que ens visiti una borrasca que faci ploure de forma extensa i que deixi nevades abundants a les cotes mitjanes i altes del Pirineu. Per ara el més probable és que dissabte les pluges apareguin sobretot a les meitat oest de Catalunya, i que en canvi diumenge i dilluns se centrin més a les comarques de Girona i de Barcelona, segurament acompanyades de vent i mala mar. És molt poc probable que la pertorbació s'avanci i faci ploure ja el dia 5 a la tarda. La pluja i la neu que podrien caure entre dissabte i dilluns serien sens dubte un bon regal.

540x306 Probabilitat en tant per cent que per Reis caiguin més de 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que per Reis caiguin més de 5 l/m2