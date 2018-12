Pont de desembre sense pluja, però amb vent i temperatures a la baixa

Després de mesos sense un temps estancat i estable, arribem al pont de desembre amb una situació de calma, sol i boires. Avui també serà un dia de cel clar en general, només circularan alguns núvols prims. A Ponent i a la Catalunya Central els núvols baixos i la boira s'hi estancaran durant bona part del dia i faran que la temperatura no passi dels 10 ºC en alguns casos. A prop de mar, en canvi, les màximes fregaran els 20 ºC, i a les cotes altes i mitjanes del Pirineu l'ambient també serà molt suau per a l'època, fins i tot més que ahir. La inversió tèrmica fa que el fred també sigui absent a les cotes altes del Pirineu. L'estació del Meteocat ubicada a la Bonaigua, a la cota 2.200, no registra una temperatura sota zero des de dissabte.

Durant el pont no hi haurà canvis bruscos de temps però sí que es mouran algunes peces. Demà i divendres el sol continuarà predominant, però dissabte i diumenge el pas de sistemes frontals més actius aportarà intervals de núvols. El cel serà més variable però no plourà ni nevarà gairebé enlloc.

Un altre dels canvis de temps del pont serà l'entrada del vent de mestral. Demà bufarà amb cops moderats ja a les Terres de l'Ebre, i durant el cap de setmana el vent s'enfortirà amb ratxes de 70 km/h o 80 km/h en aquest sector. Diumenge els cops de vent podrien fins i tot superar els 100 km/h a les Terres de l'Ebre. El cap de setmana també hi haurà ventades als cims del Pirineu, a l'Alt Empordà, i en menor mesura el vent es deixarà sentir en moltes comarques de la meitat sud de Catalunya. Això farà que la boira s'aixequi, i per tant que la temperatura a Ponent tendeixi més aviat a pujar que no a baixar.

Cops de vent màxims previstos per diumenge al matí

En general, però, a mesura que avanci el cap de setmana cada cop farà més fred. No entrarem per ara en una fase de temperatures de ple hivern, però el termòmetre sí que s'anirà normalitzant per ser desembre. En conjunt el cap de setmana hi haurà entre 2 i 4 graus menys que els últims dies.

Diferència prevista entre les temperatures màximes d'avui i les de dissabte

El fred s'accentuarà la setmana que ve. A partir de dilluns es despenjarà una massa d'aire fred polar que encara és incert si ens afectarà de ple. El més probable és que sobretot se centri en països del centre d'Europa i regions del Mediterrani situades més a l'est però, ens afecti o no de ple, farà baixar la temperatura clarament, fins a 7 o 8 graus en alguns casos. La baixada de la temperatura afectarà sobretot el Pirineu, les comarques de Girona i la Catalunya Central però també es notarà clarament a la resta.