Pont mogut i amb fort vent a l'oest d'Europa

Qui marxi de pont per Europa aquests pròxims dies es trobarà un temps força mogut, especialment si el seu destí són ciutats com Glasgow, Londres o Amsterdam. Diversos borrasques entraran per l'oest d'Europa i provocaran un temps molt canviant, amb força estones de pluja i algunes ventades fortes, especialment divendres. El dia del pont s'entreveuen ratxes de vent de més de 100 km/h en alguns punts d'Irlanda i d'Escòcia, i cops de vent de més de 70 km/h també en ciutats com Londres i Amsterdam. El vent, no sempre tan fort, serà una tònica dels dies del pont en molts indrets de l'oest d'Europa. El servei meteorològic del Regne Unit, la Met Office, ja ha activat un avís per ventades de cara a divendres.

Friday is looking very windy 🌬️ but keep your eye on the latest forecast, as we will be able to pin down the detail (i.e. the timing and location of the strongest winds) nearer the time; meaning the warning may change slightly over the coming days pic.twitter.com/pzZhWul7OV — Met Office (@metoffice) 4 de desembre de 2018

El pas de constants sistemes frontals farà que en tots aquests indrets el temps hi sigui molt típic de la regió: estones de pluja gairebé cada dia, però sempre de forma bastant intermitent. Aquest temps canviant només afectarà puntualment algunes regions del nord d'Espanya, en general qui es mogui per la península tindrà un temps força tranquil i poc fred per a l'època.

Al centre d'Europa en menor mesura també s'hi notarà aquest temps amb estones de pluja i ventós, per exemple en ciutats com Berlín i Praga on també hi farà falta el paraigua, especialment divendres. Destins com Roma i Venècia tindran un temps més tranquil en general, tot i que al nord d'Itàlia probablement també hi plourà entre divendres i dissabte.

A ara.cat/meteo/mon hi trobareu més detalls sobre la previsió del temps per a un bon grapat de ciutats d'Espanya, d'Europa i del món.