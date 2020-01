La méteo: nevades divendres i possible temporal a llarg termini

L'entrada del vent de garbí ha esborrat les glaçades a les comarques de Girona i en indrets de l'altiplà central, però aquest matí encara hi ha hagut moltes temperatures sota zero. A Girona i a Figueres avui el dia ha començat amb 4 graus més que ahir; a Malgrat, la pujada ha sigut de 8 graus, i a Roses d'11. Però encara hi ha hagut mínimes de -8 graus al Pont de Suert, -6 a Sort i a Tàrrega o -3 a les Borges Blanques.

Avui el pas d'un front farà que a estones el cel quedi enterbolit i mig ennuvolat, però no hi haurà grans canvis. La boira està cada cop més acorralada al pla de Lleida, però avui encara serà protagonista a les zones més fondes de la depressió central. A Lleida fa tres dies que no es passa dels 2 graus, però això canviarà aviat. Entre demà i divendres bufarà vent sec que ajudarà a posar fi a aquest període molt llarg de boira insistent que dura des d'abans de Nadal. El cap de setmana s'obrirà una nova dinàmica.

El canvi de temps començarà divendres amb el pas d'un front que deixarà ja nevades destacables al vessant nord del Pirineu i que podria causar alguns xàfecs més puntuals en altres comarques de Girona. El cap de setmana, els núvols augmentaran en general, tant dissabte com sobretot diumenge. Els mapes d'avui continuen sense dibuixar un cap de setmana marcat per la pluja, però encara hi ha incertesa. Diumenge la borrasca sembla que se centrarà al País Valencià, però a partir del migdia no són descartables algunes primeres pluges i nevades, sobretot al sud de Catalunya. Al Pirineu les nevades cauran sobretot divendres, amb una cota de neu que baixarà fins als 500 metres ràpidament. Diumenge amb el pas de les hores aniran reapareixent.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a divendres Acumulacions de precipitació previstes per a divendres

Les temperatures pujaran i baixaran amb pocs dies de diferència. Avui les màximes seran una mica més altes que ahir i els 15 graus se superaran cada cop amb més facilitat. Demà i sobretot divendres alguns termòmetres fregaran fins i tot els 20 graus a la costa i al prelitoral, però en canvi el cap de setmana la temperatura tornarà a baixar en picat. Vent i sensació de ple hivern marcaran el cap de setmana, sobretot diumenge.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

El gran dubte ara mateix és si aquest canvi de temps comportarà també una situació de pluja i neu abundants. Avui els models de previsió han fet créixer les opcions que això passi. La borrasca començarà afectant el País Valencià però podria avançar fins a Catalunya entre dilluns i dimarts. Sembla que seria també una situació de neu a cotes bastant baixes, potser no de neu per sota dels 500 metres però en canvi sí que podria ser una situació de neu molt abundant per sota dels 1.000. Si bé les precipitacions encara són dubtoses, sembla més clar que la setmana que ve començarà amb fort vent a prop de la costa i mala mar. La setmana que ve el temps s'embolicarà força al Mediterrani.