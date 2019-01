Primers ruixats, neu i més fred durant la segona part de la setmana

L'estancament fa que els bancs de boira avui s'hagin estès encara més, fins i tot en forma de núvols baixos a la plana empordanesa i en alguns altres punts de la costa. Aquest matí la inversió tèrmica torna a ser forta, per exemple a la Catalunya Central: mentre que el dia ha començat amb 5º a Montserrat, a Sant Salvador de Guardiola n'hi havia -3º. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes d'aquest matí:

Das, -10º

El Pont de Suert, -8º

La Seu d'Urgell, -7º

Artesa de Segre, -6º

Tremp, -6º

Guardiola de Berguedà, -6º

Vic, -5º

Ripoll, -5º

Girona, -4º

Olot, -3º

Les Borges Blanques, -2º

Sant Pere Pescador, -1º

Lleida, -1º

Sant Sadurní d'Anoia, 0º

Barcelona (Zoo), 6º

Tarragona, 6º

Les glaçades han tornat a ser bastant fortes en alguns indrets enclotats, però al migdia la temperatura serà tan suau com ahir. En molts indrets la màxima s'acostarà als 15º, amb l'excepció de la Depressió Central, on amb prou feines es passarà dels 6 o 7 graus. Avui en general farà sol, al migdia els núvols baixos costaners s'aniran desfent, però la boira podria persistir en alguns punts del pla de Lleida. Al centre del dia bufarà una mica de vent de garbí a la costa, sobretot al sud de la Costa Brava.

Demà arribarà un front que provocarà els primers canvis en el temps. A partir de mig matí nevarà en diferents sectors del vessant nord del Pirineu, i en conjunt el dia serà més enterbolit i variable. Quan el front arribi a la costa es podria reactivar i deixar alguns ruixats també a la costa i al prelitoral centrals. Tingueu en compte, per tant, que després de molts dies demà al vespre o a la nit podria tornar a ploure al voltant de Barcelona i en àmbits com el Maresme, la Selva i el Vallès. Els ruixats sobtats també afectaran molts punts de les Balears.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes entre dijous i divendres Acumulacions de precipitació previstes entre dijous i divendres

Divendres serà un dia variable a l'espera d'un altre front que ens creuarà sobretot entre dissabte a última hora i diumenge al matí, i que s'entreveu una mica més actiu. Dissabte a la nit es podrien escapar alguns ruixats en diferents comarques de la meitat oest, però en canvi a la costa i al prelitoral serà sobretot el diumenge quan més tapat quedarà el cel i quan més possibilitats hi haurà d'estones de pluja. En general no s'entreveuen precipitacions abundants, només al vessant nord del Pirineu hi podria haver nevades destacables que deixin més de 10 cm. Tant demà com el cap de setmana la cota de neu se situarà al voltant dels 1.000 metres.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

Tot això anirà acompanyat d'una baixada de la temperatura, sobretot de dia. Al Pirineu el termòmetre baixarà entre 5 i 10 graus entre avui i divendres, a la resta la baixada serà d'entre 2 i 5. No serà una fredorada com la de la setmana passada, però és possible que la setmana que ve lentament el fred es vagi intensificant, i que per tant tinguem un tram final del gener plenament hivernal.

540x306 Probabilitat en tant per cent que diumenge se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que diumenge se superin els 5 l/m2

Quines possibilitats hi ha que la setmana que ve nevi a cotes més baixes? Entre dimarts i dijous és possible que hi hagi noves oportunitats de ruixats en força comarques. La incertesa sobre tot això encara és òbviament gran, però per ara un escenari en què hi hagi xàfecs amb una cota de neu que pugui baixar fins als 500 metres o més avall no és probable. No és descartable, però no és l'escenari més probable. Caldrà seguir-ho.