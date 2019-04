Primers ruixats i tempestes a l'espera d'un retorn a l'ambient d'hivern

Aquest matí la temperatura no és gaire diferent de la d'ahir, i tampoc al migdia l'ambient canviarà gaire. Avui, de fet, la màxima pujarà una mica més que aquest dilluns i al centre del dia la sensació serà una mica més primaveral.

Aquest dimarts ha començat amb força núvols a la costa i el prelitoral centrals, però al matí en general hi haurà moltes clarianes. A la tarda el temps es començarà a embolicar. Avui a la segona part del dia hi haurà ruixats i fins i tot alguna tempesta en diverses comarques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, però també a la Catalunya Central i fins i tot en àmbits com l'Empordà, el Vallès, els Ports o la serra del Montsant s'hi podrien formar alguns primers ruixats.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà els núvols seran abundants al Pirineu i a les comarques de Girona i de Barcelona. No serà un dia de pluges abundants i continuades, però sí que hi haurà alguns ruixats intermitents en moltes d'aquestes comarques de la meitat est. La cota de neu baixarà en picat al Pirineu, al vessant nord de la serralada a la tarda ja hi nevarà per sota dels 1.000 metres. Demà al vespre no és descartable també alguna enfarinada en punts alts de la Garrotxa o l'Alt Empordà.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Dijous el temps millorarà i s'obriran moltes clarianes, però aquesta setmana tindrem una segona tongada de ruixats més general i que podria deixar pluges i nevades més abundants al Pirineu i en comarques de Ponent. En aquest cas la ploguda arribarà sobretot durant la nit de divendres a dissabte. El cap de setmana s'entreveu variable, probablement aniran apareixent encara alguns clàssics xàfecs primaverals de tarda en força comarques. Encara és aviat per saber amb una mica de precisió com serà el temps de dissabte i diumenge, però hi haurà aire fred en altura i això fa pensar en variabilitat i xàfecs sobtats.

L'ambient hivernal que hem anat anunciant els últims dies es notarà a partir de demà al migdia. En general demà a primera hora la temperatura no serà gaire diferent a la d'avui, però a la tarda i el vespre sí que es notarà ja la baixada del termòmetre. El vent de mestral bufarà amb cops puntualment forts a les comarques del sud entre demà a la tarda i dijous al migdia.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

El matí de dijous, i sobretot el matí de divendres reapareixeran les glaçades al Pirineu, a la Catalunya Central i fins i tot en algunes comarques prelitorals. Els pròxims dies hi haurà temperatures entre 3 i 7 graus més baixes que avui, i al Pirineu el termòmetre recularà fins a 10 graus. A mesura que avanci el cap de setmana el fred anirà marxant, però la sensació clara de primavera no tornarà fins a l'inici de la setmana que ve.