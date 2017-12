Protecció Civil activa l'alerta del pla Ventcat

Aquesta tarda s'ha activat el pla especial d'emergències pel risc de vent a Catalunya, el Ventcat, d'acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i amb les afectacions que se'n poden derivar.

Aquesta nit a Tarragona, demà a la tarda al litoral i prelitoral

El vent de ponent i mestral s'enfortirà aquest vespre i bufarà amb ganes durant la nit de Cap d'Any a les comarques de Tarragona, i també a l'entorn metropolità de ciutats com Reus i Tarragona. Alhora es preveuen fortes ratxes de vent al Pirineu.

Demà al matí es preveu que el vent perdi força i que hi hagi una pausa fins a la tarda i al vespre, moment en què el vent de ponent i mestral es reactivarà amb força al litoral i el prelitoral, i també a cotes altes del Pirineu.

Protecció civil destaca que en zones urbanes de l'entorn metropolità de Barcelona, i també de la resta del litoral i prelitoral, és possible que hi hagi incidències per les fortes ratxes de vent, superiors a les habituals.

Protecció Civil demana molta precaució durant la nit de Cap d'Any a Tarragona, especialment a la gent que surti de nit, i demà en els desplaçaments arreu de Catalunya, ja que la ventada coincidirà amb la tornada dels dies de festa.

Recomanacions a l'aire lliure i a la carretera

Protecció Civil demana molta precaució en les activitats de lleure a l'exterior i en parcs urbans per la possible caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals.

Recomana evitar aturar-se a prop de murs de tancament, elements de decoració nadalenca, bastides, tanques o elements semblants en el moment de les ratxes més fortes per la possibilitat que puguin caure per l'efecte del vent.

També recomana fixar bé, o retirar, els objectes que siguin a l'exterior, en balcons o terrasses, i que puguin ser desplaçats per l'aire. Convé vigilar sobretot els ornaments de Nadal.

En cas de conduir durant l'episodi de vent, convé subjectar el volant amb fermesa i amb les dues mans, reduir la velocitat i corregir, amb molta suavitat, les desviacions produïdes pels cops de vent per tal de mantenir la trajectòria del vehicle. Cal extremar l'atenció també en els avançaments i mantenir la distància lateral amb els altres vehicles.

Finalment, recomana seguir atents a l'evolució meteorològica i als consells i possibles incidències viàries a través de Twitter @emergenciescat