La méteo en 1 minut: dijous farà més fred però l'hivern arrencarà amb ambient de tardor

El pas d'un front deixa algunes gotes aquest matí, sobretot en comarques de l'oest. Són precipitacions minses que aquesta nit han acumulat 1 l/m2 al Parc Natural dels Ports, a Barruera i a Aldover, i dècimes de litre a Tortosa i a Horta de Sant Joan. Amb el pas de les hores els núvols s'aniran esqueixant i avui serà un dia amb més sol que no pas núvols en general.

El vent d'entre ponent i mestral bufarà amb cops moderats en moltes comarques prelitorals i de la costa, sobretot al sud del país. Això farà que aquest migdia l'ambient sigui poc fred a prop del mar, on la temperatura s'enfilarà fàcilment un parell de graus més que ahir. Al Pirineu, en canvi, la temperatura fins i tot recularà una mica. El vent sec evitarà boires insistents a Ponent.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà, per contra, la temperatura recularà i l'ambient serà més hivernal, sobretot al migdia. El canvi es notarà sobretot a les comarques de Girona, on la temperatura es quedarà 3 o 4 graus més curta que avui.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Aquest divendres, poc abans de dos quarts de dotze de la nit, començarà oficialment l'hivern, i tot apunta que ho farà amb un ambient més de tardor que no pas d'hivern. Entre dissabte i dilluns s'entreveuen màximes de fins a 20º en alguns punts de la costa i del prelitoral, i tot i que per Nadal el termòmetre es començarà a normalitzar, res fa pensar en un Nadal gaire fred. L'excepció pot ser el pla de Lleida i algunes altres fondalades interiors, on la boira s'anirà encaixonant a mesura que avanci el cap de setmana.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Les opcions que torni a ploure abans no s'acabi l'any són cada cop més escasses, com ho són també les possibilitats d'una fredorada important. Sí que és possible que entre Nadal i Cap d'Any la temperatura baixi notòriament, però difícilment passarem d'una normalització dels termòmetres.