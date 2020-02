Pujades i baixades de temperatura en una setmana més d'hivern que de primavera

La sensació primaveral va tornar a ser clarament protagonista aquest diumenge. A Girona el termòmetre va fregar els 25 graus, i en moltes comarques de la costa i del prelitoral es van superar els 20 amb facilitat. Valors més normals del mes de maig que no pas del febrer. Avui serà un dia bastant similar a ahir: al migdia la temperatura tornarà a saltar per sobre dels 20 graus en moltes comarques, en un dilluns gairebé sense núvols.

En general, però, aquesta setmana recuperarem un to més normal per a l'època, tot i que no de ple hivern, com a mínim de final d'hivern. Demà al centre del dia el pas d'un front frenarà el termòmetre i farà que el dia sigui més variable i mig ennuvolat. A la tarda s'escaparan precipitacions puntuals al vessant nord del Pirineu, i podria arribar a ploure també de forma puntual en diverses comarques de la costa i del prelitoral. Poca estona de pluja, en tot cas. Demà al matí tampoc farà gaire fred, però a la tarda ja hi haurà entre 3 i 7 graus menys que avui en molts indrets.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

Dimecres nevarà amb més ganes al Pirineu occidental, sobretot al vessant nord de la serralada, on les precipitacions seran destacables i la cota de neu baixarà fins i tot per sota dels 1.000 metres en alguns moments. També s'escaparan alguns xàfecs irregulars en diverses comarques de Girona, pluges que en tot cas apareixeran durant poca estona. Dimecres el mestral bufarà amb ratxes de 80 o 90 km/h a les Terres de l'Ebre, i al Pirineu i a l'Alt Empordà les ventades també hi seran puntualment fortes. Tot plegat farà que la sensació d'hivern revifi notablement.

651x366 Cops de vent màxims previstos per dimecres al matí Cops de vent màxims previstos per dimecres al matí

A la segona part de la setmana hi haurà més canvis de masses d'aire: el cap de setmana podria començar amb un altre dia primaveral a prop de mar, però és possible que diumenge entri una nova massa d'aire fred que reactivi les nevades al Pirineu i allargui la sensació d'hivern en general. Encara hi ha incertesa sobre això, però sembla que el temps purament anticiclònic ja s'està acabant.

L'inici del mes de març sembla que estarà marcat per un escenari en què les nevades aniran apareixent amb certa freqüència al Pirineu, i poc o molt les pluges també aniran arribant a la resta de comarques. Aquesta entrada d'aire fred que podria marcar el tram final de la setmana no s'entreveu especialment intensa, però sembla clar que l'hivern encara mantindrà un cert to els deu pròxims dies.