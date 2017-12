Tres dies de calma abans d'un nou canvi de temps

La massa de núvols mitgencs que ahir van deixar escapar flocs de neu en diversos indrets del nord-est de Catalunya –fins i tot al cim del Tibidabo– s'ha enretirat al llarg de la nit, un fet que ha afavorit que la nit també tornés a ser gèlida a la majoria de comarques, per bé que no tant com l'anterior.

El vent, que ahir va arribar a ratxes de 171 km/h a Portbou o 134 km/h a la cota 2.500 de Boí, ha continuat manxant amb energia als extrems del país i al Pirineu. Les ventades es mantindran avui als dos extrems de Catalunya, al Pirineu, a l'entorn del Maestrat i també al nord de les Balears. Les ratxes més destacables s'enregistraran aquest matí. A partir de la tarda, i sobretot demà, perdran empenta de manera clara.

El cel clar afavorirà que aquest diumenge es comenci a recuperar la temperatura al migdia, sobretot a l'alta muntanya, on podrà guanyar entre tres i cinc graus respecte a la d'ahir. El lleuger ascens del termòmetre no evitarà, però, que es mantingui l'ambient plenament hivernal arreu.

Els núvols també s'aniran desfent a les Illes, on s'acabarà imposant el sol. No acabarà de fer net del tot al Pirineu i al Prepirineu, on es passejaran algunes nuvolades.

Tres dies d'anticicló

La setmana l'encetarem donant la benvinguda a l'anticicló, que s'encarregarà d'estabilitzar l'atmosfera durant uns quants dies. El vent no passarà de moderat aquest dilluns als extrems del país, i la temperatura tocarà fons de matinada, la més gèlida d'aquest episodi en algunes comarques de l'interior i també a les valls pirinenques, a causa de l'encalmament del vent.

540x306 Temperatures mínimes previstes per dilluns / GFS (ARA.CAT) Temperatures mínimes previstes per dilluns / GFS (ARA.CAT)

Les matinades de dimarts i dimecres seran gairebé tan fredes com les del cap de setmana, sobretot a les zones baixes; els migdies, en canvi, seran més agradables, amb màximes compreses entre els 10 i els 15 ºC en moltes localitats.

540x306 Difrència entre les màximes de diumenge i dimecres / GFS (ARA.CAT) Difrència entre les màximes de diumenge i dimecres / GFS (ARA.CAT)

Temps pel pont de la Puríssima

L'anticicló començarà a desplaçar-se cap al Mediterrani oriental de cara a dimecres, un fet que obrirà les portes a l'arribada d'un nou canvi de temps. Dijous els núvols seran freqüents arreu a causa de l'arribada del front fred, i s'escaparan xàfecs en sectors del nord-est i especialment cap al Pirineu, on nevarà –de moment– a cotes mitjanes.

El pas del front permetrà l'entrada de vents del nord, d'origen polar, els quals s'encarregaran de tornar a enfonsar el termòmetre a partir de divendres, jornada en què els xàfecs de neu podrien aparèixer per damunt de 600 o 800 metres al Pirineu i en punts del prelitoral central i la Costa Brava.

El fred sembla que es mantindrà ben viu tot el cap de setmana vinent, i també el vent i algunes nevades al nord del Pirineu.