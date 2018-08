Recta final de l'onada de calor

Per a tots aquells que ja esteu farts d'aquesta temperatura inusualment alta, tenim bones notícies: l'onada de calor té les hores comptades. La calor més intensa s'acabarà avui, i les nits tropicals generalitzades, demà. Aquesta matinada encara ha sigut molt càlida, sobretot al litoral i a les Terres de l'Ebre. Tot i això, a les vuit del matí els valors de temperatura ja eren entre 1 i 3 graus més baixos que els d'ahir a la mateixa hora, en conjunt.

El termòmetre es tornarà a enfilar de valent, però ja no s'arribarà a valors tan extrems com els dels últims dies. On més pujarà la temperatura avui serà a Ponent i a punts de la vall de l'Ebre, com la Ribera d'Ebre. En aquestes zones s'arribarà fins a valors de 39 o 40 ºC. En canvi, a la majoria de comarques la temperatura màxima oscil·larà entre 31 i 36 ºC.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - Araméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - Araméteo

Amb tot, s'espera un matí assolellat. A partir de migdia, com va passar ahir, les nuvolades creixeran amb força a zones de muntanya de la meitat nord del país. Al llarg de la tarda s'esperen xàfecs de distribució irregular a punts de l'interior de la meitat nord, al massís dels Ports i a l'interior del País Valencià i de l'illa de Mallorca. Sovint aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa i ratxes fortes de vent.

Demà es repetirà la jugada. El matí serà tranquil, amb sol a bona part del país tot i alguns intervals de núvols baixos al litoral, que es dissiparan amb el pas de les hores. Durant la tarda reapareixeran els ruixats i les tronades a l'interior de la meitat nord del país.

La temperatura baixarà una mica més. Els valors més elevats amb prou feines arribaran als 36 o 37 ºC a punts de Ponent, de l'interior de l'Empordà i del pla de Bages. Tot i això, la nit tornarà a ser molt xafogosa al litoral.

A partir de dimecres les tronades s'estendran i de cara a dijous podríem tenir una tongada de xàfecs força general. Això faria normalitzar ja del tot la temperatura.