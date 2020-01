Els Reis arriben amb glaçades, sol i encara algunes boires

Matí de glaçades i fred intens en moltes comarques. L'entrada del vent ha fet canviar el panorama a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, però en molts indrets continua la total monotonia de l'anticicló. La diferència és clara entre allà on ha entrat el vent i on no. A Girona el dia ha començat amb -3 graus mentre que a Figueres n'hi havia 13 de positius. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes d'aquest diumenge (en ºC):

Vilobí d'Onyar, -5

Solsona, -4

La Seu d'Urgell, -4

Sant Pau de Segúries, -4

Vic, -3

Manresa, -2

Tremp, -2

Caldes de Montbui,-2

Viella, -1

Sabadell (Parc Agrari), 0

Tarragona, 2

Lleida, 3

Barcelona (Zoo), 5

Una o dues nits de finals de novembre van ser més fredes que aquestes últimes en moltes comarques, però són gairebé les temperatures mínimes més fredes d'aquesta tardor i hivern fins ara. Com ja va passar ahir, al migdia la temperatura pujarà amb ganes a les comarques pròximes a la costa, on el termòmetre fregarà o fins i tot superarà els 15 graus.

A mitja tarda, quan arribin els Reis, la temperatura s'acostarà als 10 graus en moltes comarques, però cal abrigar-se bé per sortir a rebre'ls perquè l'anticicló fa que la temperatura caigui en picat tan bon punt es pongui el sol. Ahir, per exemple, a Girona es va passar de 10 graus a les cinc de la tarda a només 3 a les vuit. A més, a la Costa Brava i en indrets del Maresme el vent serà moderat aquesta tarda i augmentarà la sensació de fred.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

A Ponent, un dia més la temperatura quedarà clavada per sota dels 5 graus. La boira no es va acabar d'aixecar ahir amb l'entrada del vent de mestral, i és previsible que avui tampoc ho faci. Una bona part de la setmana que ve encara estarà marcada per la boira persistent a Ponent, amb el consegüent ambient gèlid i molt humit.

La setmana que ve començarà sense grans canvis. Demà hi haurà més núvols que avui a l'Empordà i en altres comarques del nord-est, però en general les novetats seran escasses. A partir de dijous s'acostarà una bossa d'aire fred en altura que pot comportar més inestabilitat, augmentaran els núvols i poc o molt podrien arribar les primeres precipitacions del 2020.

Al voltant de divendres és probable que torni a nevar al Pirineu Occidental. Segurament a la resta no hi haurà pluges generals, però sí que es podrien escapar algunes primeres precipitacions destacables també en altres indrets. Ara com ara, com més al sud és més probable que aquesta setmana arribi a ploure amb certes ganes. Caldrà seguir aquesta situació, que segurament anirà canviant força encara en pròximes actualitzacions dels mapes del temps. A mesura que avanci la setmana anirà entrant cada cop aire més fred. El canvi es notarà sobretot a les cotes altes del Pirineu, però també a la resta els migdies seran menys agradables.