Risc de tempestes fortes a l'oest en un dimecres de calor encara intensa a la costa

Encetem una jornada que s'entreveu de temps molt inestable a la meitat oest de Catalunya. El pas d'una petita bossa d'aire fred en altura farà que aquesta tarda les tempestes es desenvolupin amb força en molts indrets, no només al Pirineu i Prepirineu, sinó també a Ponent, a la Franja i en sectors de les Terres de l'Ebre. Cal tenir en compte la possibilitat de pluges que puguin superar els 20 o 30 l/m 2 i que vagin acompanyades de pedra en algun cas. La majoria de models de previsió situen el risc més alt de tempestes fortes al Pirineu occidental i en comarques com el Berguedà, el Solsonès i la Noguera.

El Meteocat té actiu un avís per intensitat de pluja que només deixa de banda les comarques de Girona i algunes del nord-est de Barcelona, tot i que el perill més alt de tempestes fortes el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) l'entreveu a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.

651x366 Acumlacions de precipitació previstes per avui Acumlacions de precipitació previstes per avui

En general el dia serà mig ennuvolat també a l'est. Alguns ruixats poden arribar també a comarques prelitorals i costaneres de Barcelona, però difícilment aquí seran ruixats destacables. El vent de garbí farà que avui el mar estigui més mogut que els últims dies. Hi haurà trams de maror en molts punts de la costa i probablement moltes banderes grogues o fins i tot vermelles a les platges.

El canvi de temps farà baixar la temperatura en moltes comarques, però a la costa central i en moltes comarques de Girona avui tornarà a ser un dia de calor i xafogor intenses, amb màximes que poden arribar a superar els 35 graus i sensacions tèrmiques fins i tot superiors a aquest valor. Aquesta nit ha sigut exageradament de mal dormir a la costa, sobretot al voltant de Barcelona. La temperatura mínima s'ha quedat en 26,7 graus a Badalona i en 26,6 al Raval de Barcelona. Si el termòmetre no baixa una mica més al vespre seran les mínimes més altes d'aquest estiu fins ara.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Els dies vinents continuaran sent de calor moderada a l'interior i al Pirineu, i la temperatura també començarà a baixar a prop de mar. Entre diumenge i l'inici de la setmana que ve la refrescada serà més evident i la temperatura entrarà si més no en valors molt més normals. Demà encara hi haurà algunes tempestes més puntuals al Pirineu. A diferència d'avui demà els ruixats podrien arribar fins a comarques interiors de Girona o Osona. En general la segona part de la setmana serà de sol i només al Pirineu s'hi aniran repetint alguns ruixats puntuals de tarda.