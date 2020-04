Ruixats de tarda al Pirineu a l'espera de pluges més extenses la setmana que ve

Aquest dijous ha començat amb una mica més de fred en moltes comarques de Girona i del Pirineu Oriental, però tot i així han sigut escassos els termòmetres que han baixat dels 5 graus de matinada. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Esterri d'Àneu, 2

Sant Pau de Segúries, 2

Vilobí d'Onyar, 3

Òdena, 3

Ripoll, 4

Viella, 4

Puigcerdà, 4

Les Borges Blanques, 4

Girona, 5

Lleida, 5

Tarragona, 9

Barcelona, 12

Ahir les tempestes de tarda van deixar 13 l/m2 al Pont de Suert, 9 a Puigcerdà i 4 a Sort. Aquesta tarda es repetiran els ruixats al Pirineu però com ahir no s'estendran gaire més enllà. En general avui farà sol, tot i que aquest matí hi pugui haver alguns intervals de núvols esqueixats entre el sud de la Costa Brava i la costa central.

Demà el temps no canviarà, amb predomini del sol i tempestes de tarda al Pirineu. A mesura que avanci el cap de setmana els núvols aniran a més i el temps serà una mica més insegur. En general els pròxims quatre dies els ruixats continuaran afectant bàsicament llocs de muntanya, però entre diumenge i dilluns el cel serà més variable o fins i tot ennuvolat en alguns moments.

651x366 Temperatura màxima prevista per aquest dijous Temperatura màxima prevista per aquest dijous

Entre dilluns i dimecres hi ha més possibilitats que reapareguin ruixats en moltes comarques, i no és descartable fins i tot una tongada de pluja que pugui afectar gairebé tot Catalunya. Una entrada d'aire fred en altura farà que la segona part de la setmana que ve comenci amb força més moviment a la península Ibèrica, i tot i que les pluges i el temps més complicat es preveuen a la meitat oest, el vent de mar podria acabar fent-les arribar també al Mediterrani. Encara hi ha molta incertesa sobre aquesta situació, que no arribaria, en tot cas, abans de dilluns.

No hi ha indicis que la temperatura hagi de canviar clarament els pròxims set dies. Ahir es va arribar als 20 graus en força més indrets que els últims dies. Per exemple a Manresa, on el termòmetre no s'enfilava tant des del 12 de març. Tot i els possibles canvis de la setmana que ve, no és probable que entri cap massa d'aire fred que faci anar recular el termòmetre. L'augment dels núvols pot fer baixar una mica la temperatura diürna al començament de la setmana que ve, però per contra farà menys fred a la nit.