Ruixats de neu a cotes baixes per encetar una fredorada que serà llarga

Comencem el 2021 amb l'arribada d'una pertorbació que avui pot provocar algunes sorpreses en forma de ruixats de neu. Els xàfecs s'entreveuen sobretot probables entre al Prepirineu, a l'Altiplà i en comarques prelitorals de Tarragona. La cota de neu se situarà al voltant dels 500 metres, però pot ser més baixa quan el ruixat sigui intens. Protecció Civil té activada l'alerta del pla Neucat, arran de l'avís del Meteocat que alerta de la possibilitat que en algunes comarques la neu pugui arribar a acumular més de 5 cm a partir dels 700 metres. Els ruixats seran especialment probables entre el matí i el migdia, seran xàfecs molt irregulars.

651x366 Avís per neu del Meteocat per aquest dia de Cap d'Any Avís per neu del Meteocat per aquest dia de Cap d'Any

L'any ha començat amb temperatures més altes que ahir. L'augment dels núvols ha fet que aquest nit no hi hagués tantes glaçades com en la passada matinada, però avui serà un dia purament d'hivern. Al migdia les màximes sí que seran més baixes que les d'ahir, ben bé 3 o 4 graus inferiors en molts casos.

El fred no ha fet més que començar, els pròxims dies les temperatures baixes s'accentuaran. El termòmetre tocarà fons durant la primera meitat de la setmana que ve. Al migdia la temperatura no serà gaire més baixa que avui, però les nits sí que seran molt més fredes. Encarem una situació d'ambient gèlid que serà inusualment llarga i persistent. Els grans models de previsió fan pensar que el més probable és que les temperatures no es comencin a normalitzar fins d'aquí a 10 dies, tot i que hi ha incertesa en la previsió a partir del dia de Reis.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui la de dimarts Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui la de dimarts

Amb tants dies de fred, sembla probable que la neu vagi fent aparicions a cotes baixes. Demà, per exemple, hi haurà la possibilitat de ruixats de neu també en algunes comarques de l'est. Precipitacions molt irregulars, que no afectaran gaires indrets i que seran especialment probables a última hora o ja durant la nit. Caldrà estar pendents dels ruixats que puguin aparèixer sobretot a les comarques de Girona, amb una cota de neu que podria situar-se entre els 100 i els 200 metres. En general el dia serà mig ennuvolat.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Diumenge farà més sol però dilluns tornarà a nevar al Pirineu, alguns ruixats de neu podrien també reaparèixer llavors en comarques de Girona i de Barcelona, amb una cota de neu gairebé zero. Per ara el més probable és que tot siguin xàfecs irregulars i pocs extensos.

A partir del dia de Reus augmenta la incertesa, l'escenari més probable és que el fred sec i intens continuï, però també hi ha la possibilitat que es produeixen precipitacions extenses, amb una cota de neu que en un primer moment seria molt baixa. Caldrà seguir-ho.

Avui el vent es deixarà sentir moderat en molts punts de l'Empordà i de les Terres de l'Ebre. El cap de setmana la tramuntana no desapareixerà, però quedarà més relegada al nord de la Costa Brava. Sense ratxes fortes el vent seguirà augmentant la sensació de fred durant el cap de setmana en moltes comarques del sud.