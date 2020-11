Ruixats puntuals i tramuntana per començar una setmana menys d'estiuet

Comencem la setmana amb un petit canvi de temps que pot arribar a fer ploure en algunes comarques. L'entrada de la tramuntana farà rebufar avui vent humit cap a la costa i el prelitoral centrals, fet que provocarà que en aquest sector i també al Camp de Tarragona avui sigui un dia bastant tapat i fins i tot amb possibilitat d'algunes pluges minses. A l'àrea metropolitana de Barcelona o al Garraf s'escaparan gotes, pluges puntuals i intermitents que només entre el Vallès i el Maresme podrien arribar a ser més destacables en algun moment. També plovisquejarà al vessant nord del Pirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

En tots aquest sectors on els núvols seran abundants avui la temperatura serà mes baixa que ahir, màximes i sensacions tèrmiques fins a 4 o 5 graus més baixes que les d'aquest diumenge. En moltes comarques interiors el termòmetre continuarà acostant-se als 20 graus com els últims dies. A mesura que avanci la setmana les nits seran cada cop més fredes, i en general els migdies d'aquesta setmana tampoc seran tan càlids com els del cap de setmana. Tot i això, entre dijous i divendres alguns termòmetres encara tornaran a superar amb facilitat els 20 graus al migdia.

Tota la setmana serà de temps tranquil. Demà farà més sol que avui també en aquestes comarques centrals, dimecres bufarà una mica de vent humit que pot tornar a fer augmentar els núvols a la Costa Daurada i a la costa central, com més al nord més sol farà. Entre dijous i divendres també hi haurà estones de cel enterbolit o mig ennuvolat al Pirineu i en sectors de la Costa Brava, però fins a la setmana que ve no hi ha indicis de cap situació que pugui fer ploure amb certes ganes. És molt possible que el cap de setmana vinent sigui de cel ben serè, tot i que amb el pas dels dies la boira tornarà a guanyar terreny a Ponent i a la Catalunya Central.

Avui a mig matí serà quan la tramuntana bufarà amb més força, però aquesta nit ja hi ha hagut cops de vent de 94 km/h a Portbou, 64 a Roses o 55 al PN dels Ports. El vent no tindrà continuïtat demà, però entre dijous i divendres és molt possible que la tramuntana torni a bufar, fins i tot amb més ganes que avui.

Avui els models de previsió comencen a insinuar alguns canvis que podrien fer reaparèixer les pluges de cara a mitjans o finals de la setmana que ve. Caldrà seguir l'evolució d'aquest possible gir en el temps a partir dels dies 26 o 27 de novembre.