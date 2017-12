Ruixats puntuals i ventades a les portes d'un cap de setmana més fred

El pas d'un front ha deixat algunes pluges més de les previstes durant la nit. En general han estat poques gotes, però s'han arribat a acumular 2 l/m2 a Manresa, 1 a Cervera i 1 també a Moià. En general aquest divendres hi haurà més sol que núvols, però al nord del Pirineu hi anirà nevant de forma intermitent, amb una cota que baixarà per sota dels 1000 metres. També cal esperar avui ruixats sobtats i de poca estona a l'Empordà i en sectors pròxims a aquesta regió. Sobretot cauran al migdia i en general deixaran poca aigua. També durant el matí hi haurà ruixats puntuals a Menorca i a Mallorca.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Aquest migdia la temperatura serà més baixa que ahir al Pirineu i a les comarques de Girona, però en general la temperatura continuarà sent alta per a l'època. Cal no refiar-se gaire del termòmetre però, perquè en general el vent augmentarà la sensació de fred. En moltes comarques de la meitat sud de Catalunya aquesta tarda el mestral bufarà amb cops de més de 50 km/h, i a les Terres de l'Ebre entre aquest vespre i demà hi haurà cops forts de vent. La tramuntana també es deixarà sentir a l'Empordà i a Menorca durant tot el cap de setmana.

540x306 Cops de vent màxims previstos per dissabte al matí Cops de vent màxims previstos per dissabte al matí

Això farà que entri aire més fred, i que per tant el cap de setmana sigui clarament més hivernal que ahir. Les glaçades reapareixeran diumenge i s'accentuaran en l'inici de la setmana que ve. També al migdia es notarà més el fred, tot i el predomini del sol.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'aquest divendres i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'aquest divendres i la de diumenge

Dissabte i diumenge el sol s'imposarà, tot i que demà encara hi haurà molts núvols al nord del Pirineu. La setmana que ve és poc probable que hi hagi canvis importants en el temps, de manera que difícilment tornarà a ploure abans de Nadal. Dilluns i dimarts podrien aparèixer algunes nevades minses al nord del Pirineu, però en conjunt la setmana que ve serà molt estable.

La temperatura anirà pujant de dia però es mantindran les glaçades de nit. El més probable és que arribem a Nadal amb poc fred, sobretot si ho comparem amb el novembre i l'inici de desembre que hem tingut. Caldrà anar-ho precisant la setmana que ve.