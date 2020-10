Ruixats sobtats, neu i un fred intens que durarà poc

El pas d'un front ha provocat pluges i nevades aquesta nit al Pirineu, i ha deixat també alguns ruixats ja al Maresme i a la Costa Brava. Fins a les 8 del matí destaquen els 13 l/m 2 acumulats al Pont de Suert, els 12 de Sort o els 8 de Viella. També ha caigut 1 l/m 2 a Lleida i a Cervera. La neu ja ha acumulat més de 10 cm a les cotes altes del Pirineu, per exemple a Boí i a Certascan, segons dades dels sensors de les estacions del Meteocat.

Avui serà un dia de temps molt variable en comarques del nord i de l'est. Durant el matí s'escaparan ruixats curts però intensos en qualsevol punt de les comarques de Girona, i a partir del migdia el temps també serà insegur al Maresme, a Osona o fins i tot al Vallès. Sempre xàfecs de poca estona, però alguns fins i tot acompanyats de tempesta. La neu seguirà caient al Pirineu, sobretot al vessant nord de la serralada, però també en punts del Ripollès i la Cerdanya s'hi escaparan ruixats de neu aquest dilluns, amb una cota que arribarà a baixar fins als 1.500 metres a la tarda.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

El vent seguirà bufant moderat en moltes comarques del centre i del sud de Catalunya, sobretot al Camp de Tarragona, on hi haurà ratxes de 60 o 70 km/h en molts moments del dia. Aquesta nit hi ha hagut cops de vent de fins a 103 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, 72 a Castelldefels, 70 a Font-rubí i 60 al Vendrell.

La sensació de fred augmentarà clarament aquesta tarda i vespre. Aquesta nit serà força més freda que les anteriors: tornarà la sensació de plena tardor que ja hem tingut en altres moments de l'octubre. Demà al matí el vent encara no haurà desaparegut del tot a Ponent, a l'altiplà central i en moltes comarques de Tarragona, això farà que de matinada la temperatura no baixi gaire, però la sensació tèrmica sí que serà de plena tardor o principis d'hivern.

651x366 Cops de vent previstos per aquest matí Cops de vent previstos per aquest matí

Aquesta visita del fred, la neu i els xàfecs seran ben curts. Demà la temperatura es mantindrà baixa al migdia, però a mesura que avanci la setmana els migdies seran cada cop més suaus. A partir de dimecres la temperatura ja superarà amb facilitat els 20 graus, i tant divendres com el cap de setmana de Tots Sants fins i tot s'arribarà als 25 graus en algunes comarques prelitorals i del sud. Ha fet fred aquest mes d'octubre, però, un cop més, els dies de menjar castanyes i panellets seran de màniga curta al migdia. De nit i a primera hora sí que caldrà abrigar-se més que les últimes matinades, sobretot en zones enclotades i interiors.

Demà i dimecres encara seran dies de cel enterbolit o mig ennuvolat a estones, però la segona part de la setmana s'entreveu amb predomini del sol i només amb boires matinals en valls interiors. El vent desapareixerà a partir de dimecres i després de molts canvis de temps seguits arribarem a Tots Sants amb molta calma.