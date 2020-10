Ruixats i tempestes localment forts entre aquest vespre i demà

L'enèsim canvi de temps d'aquesta tardor provocarà una nova situació de ruixats i tempestes entre avui i demà. Com ja va passar dissabte, els xàfecs no arribaran a tot arreu, es concentraran especialment a les comarques de Girona i de Barcelona. Durant bona part del dia el temps serà molt assolellat en general, però a última hora la inestabilitat tornarà a augmentar, sobretot a les comarques de Girona.

Durant les primeres hores de la nit caldrà tenir en compte la possibilitat d'aiguals locals que puguin deixar 30 o 40 l/m2 en poca estona, especialment en sectors de l'Empordà, la Garrotxa, la Selva o fins i tot el Maresme. El Meteocat té actiu un avís per intensitat de pluja que afecta totes les comarques de Girona i el Maresme. Aquesta nit un front ha deixat 7 l/m2 a Viella, 4 a Núria i 3 a Puigcerdà, i nevades que han arribat a superar els 5 cm en punts alts del Pirineu.

Demà els ruixats afectaran més comarques i s'estendran també cap a l'àrea metropolitana de Barcelona i punts de la Catalunya Central. Aquest dimecres molts dels ruixats aniran acompanyats de tempesta, i tot i que seran probablement pluges molt intermitents, quan apareguin descarregaran molta aigua en poca estona. Podrà ploure en qualsevol moment del dia, però a la tarda els ruixats forts s'entreveuen més probables.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre aquesta nit i demà Acumulacions de precipitació previstes entre aquesta nit i demà

La neu seguirà emblanquinant el Pirineu. Entre demà a la tarda i la nit les nevades es reactivaran, sobretot al vessant nord de la serralada, on demà a última hora la cota de neu podria arribar a baixar fins als 1.200 o 1.300 metres.

Al sud i a Ponent el temps serà més tranquil però estarà marcat pel mestral. Avui el vent de nord-oest es deixarà sentir amb cops de 40 o 50 km/h en moltes comarques del terç sud del país. De cara a demà a última hora fins i tot s'enfortirà i arribarà a bufar amb ratxes de 70 o 80 km/h en molts indrets de les Terres de l'Ebre. El vent afluixarà a partir de divendres.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà al vespre Cops de vent màxims previstos per demà al vespre

El canvi de temps reforçarà el fred de cara a demà i el matí de dijous. Aquest dimecres la temperatura tornarà a baixar 3 o 4 graus en molts indrets i l'ambient serà purament de tardor. El cap de setmana el termòmetre revifarà clarament, i si bé de nit i a primera hora seguirà fent fred, els migdies seran molt agradables.

Aquesta vegada no hi haurà un canvi de temps en cap de setmana. Tot i que entre dijous i divendres encara pugui haver-hi risc de ruixats aïllats al voltant de Barcelona i al Maresme, el cap de setmana s'entreveu de temps tranquil. Dissabte el pas d'un front aportarà intervals de núvols, però no plourà ni nevarà, i tampoc bufarà el vent. Les pluges i nevades no trigaran gaire a tornar, entre dimarts i dimecres de la setmana que el temps podria tornar a ser mogut, en aquest cas segurament més al Pirineu i Prepirineu que a la costa.