Sant Esteve fred i a la vora del foc

Comencem una jornada de Sant Esteve amb temperatures que encara no han tocat fons per la presència del fort vent d'aquesta passada matinada. Aquesta ventada acompanya una irrupció d’aire fred d’orígen àrtic que s’ha presentat sobre les nostres latituds amb temperatures gèlides a les capes mitjanes de la troposfera. Per a que us feu una idea, la temperatura a 850 hPa (valor de referència a uns 1500 metres) és avui al voltant dels -7ºC i això és sinònim de glaçades intenses a les cotes més altes del Pirineu. A primera hora d'aquest matí, aquest aire fred encara no s'ha desplomat i els valors més baixos se situen a cotes elevades, amb gruixos de neu recent que a la Vall d'Aran han arribat a 25 cm a cota alta i a la resta del Pirineu (Pallars o nord de la Cerdanya i límit amb Andorra) entre els 10 i 20 cm.

Destaquen les següents mínimes registrades fins les 7.00h:

Bonaigua (2266 m): -15ºC

la Tossa d'Alp (2500 m): -15ºC

Ulldeter (2400 m): -14ºC

el Port del Comte (2300 m): -13ºC

Vielha: -7ºC

Molló: -4ºC

Prades: -4ºC

La ventada tendeix a afluixar però la passada matinada encara es registraven les següents ratxes màximes:

Portbou: 145 km/h

Darnius (Pantà de Boadella): 110 km/h

Roses: 102 km/h

Mont-roig del Camp: 95 km/h

Font-rubí: 81 km/h

Solsona: 58 km/h (amb una temperatura d'1ºC la sensació tèrmica ha estat de -13ºC!)

Sant Esteve serà, per tant, un dia gèlid a l'alta muntanya, de fred intens en aquestes primeres hores del dia, especialment cap al nord del país i allà on encara bufi el vent, que incrementarà la sensació de fred. Dominarà, en general, un temps assolellat o amb alguna boirina aïllada a la Depressió Central però amb bona visibilitat a la resta del territori. Als dos extrems del país encara bufarà tramuntana i mestral, amb tendència a afluixar. De fet, encara es mantenen actius els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per vent a les comarques de muntanya i l'Empordà i per fort onatge a la Costa Brava (amb forta maror i maregassa al nord del Cap de Creus). Apareixeran alguns núvols mitgencs al vessant sud del Pirineu.

651x366 Avís per fort vent fins a migdia de dissabte. Font: Meteocat Avís per fort vent fins a migdia de dissabte. Font: Meteocat

Les temperatures avui no pujaran gaire, amb màximes entre els 4ºC i els 9ºC al Pirineu i Prepirineu i entre els 7ºC i els 12ºC a la resta del país (a Barcelona, avui, no passaran d’aquests 12ºC).

Demà diumenge el matí serà molt fred però amb vent en calma i amb glaçades més intenses, sobretot a les valls pirinenques. Apareixeran alguns estrats o boires a la depressió Central i arribaran més núvols que al final del dia podran deixar alguna feble nevada al Pirineu, per damunt dels 700 m.

Per dilluns augmenten els núvols i tornarà la neu al Pirineu, amb una cota propera entre els 600 i els 800 m. De matinada no es descarta algun xàfec de neu també al Prepirineu. A la resta del territori podrà caure algun xàfec feble a primera hora, sobretot al terç nord, però ràpidament s'imposaran les clarianes amb l'entrada de vent de ponent i mestral. Les màximes diurnes pujaran lleugerament.

651x366 Diferència de les temperatures màximes previstes entre ahir i avui Diferència de les temperatures màximes previstes entre ahir i avui