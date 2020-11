Sant Martí amb boira i una mica menys d'estiuet que els últims dies

Avui és Sant Martí, de tots els sants el més clarament associat a la tradició de fer arribar un estiuet en la seva festivitat. En les últimes tardors l'estiuet és gairebé permanent, però avui més aviat la temperatura tendirà a recular una mica. D'una banda la boira s'ha tornat a instal·lar a Ponent, i és possible que avui sigui una mica més persistent que ahir. Aquest migdia molts termòmetres es quedaran per sota dels 15 graus a la Depressió Central, i alguns amb prou feina passaran dels 10.

651x366 Bancs de boira i núvols baixos resseguint la vall de l'Ebre aquest matí / EUMETSAT Bancs de boira i núvols baixos resseguint la vall de l'Ebre aquest matí / EUMETSAT

En zones més elevades la temperatura sí que continuarà pujant gairebé tant com els últims dies, però a la costa central i al sud de la Costa Brava aquesta tarda bufarà el vent de garbí, que sense ser fort també farà que en aquests indrets la sensació de fred sigui una mica més intensa que ahir. Més enllà de la boira avui el sol predominarà arreu.

Demà i divendres seran dies més variables, i fins i tot tapats en alguns moments. Demà els núvols enterboliran el cel en molts moments, però seran més aviat poc espessos. Divendres es faran més abundants i entre la tarda de divendres i el matí de dissabte fins i tot s'arribaran a escapar alguns plugims o xàfecs poc abundants en àmbits com l'Empordà, o en altres sectors de la Costa Brava i de la costa central. Pluges ben minses en tot cas. Dissabte quedaran alguns intervals de núvols al nord-est, però en general farà sol. Aquest petit canvi de temps sí que podria provocar pluges més destacables a Menorca, i en menor mesura a l'est de Mallorca. Diumenge un altre front poc actiu podria enterbolir el cel a estones.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

Als mapes a llarg termini no s'hi entreveuen girs importants en el temps. És difícil que abans del dia 20 tinguem cap canvi important que pugui fer arribar el fred o una tongada de pluges i nevades destacable. Més aviat la tendència de cara a mitjans de la setmana que ve serà una pujada de la temperatura a cotes altes, un augment del termòmetre que pot ser que no s'arribi a notar en zones més baixes.

L'augment dels núvols farà que la temperatura i la sensació tèrmica baixin una mica els dies vinents, però no hi haurà canvis de masses d'aire. Tampoc n'hi haurà ni el cap de setmana ni en l'inici de la setmana que ve, de manera que si bé els pròxims dies no se superaran els 20 graus amb tanta facilitat com en l'inici de setmana, no hi ha indicis que el fred hagi d'arribar de forma notòria com a mínim fins a final de mes.