La méteo: ruixats puntuals i ambient poc fred fins diumenge

Com era de preveure, aquest dimecres ha començat amb temperatures força més baixes que les d'ahir. De matinada ha tornat a glaçar en diverses comarques interiors i del Pirineu, sense que el fred hagi sigut tan contundent com en els primers dies de desembre. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

El Pont de Suert, -3

Esterri d'Àneu, -2

Puigcerdà, -2

Guardiola de Berguedà, -2

Les Borges Blanques, -1

Olot, 0

Girona, 2

Lleida, 2

Manresa, 2

Terrassa, 4

Tortosa, 6

Tarragona, 7

Barcelona (Zoo), 7

Barcelona (Raval), 11

A la costa i al prelitoral aquest migdia també es notarà un ambient més fred que ahir. Aquest dimarts es va arribar als 20 graus a Figueres i a Tarragona. Avui a prop de mar les màximes es quedaran 2 o 3 graus per sota de les d'ahir. El sol predominarà, tot i que la jornada ha començat amb alguns bancs de boira i núvols baixos en comarques interiors. Avui el vent d'entre sud i garbí es deixarà sentir amb ganes a la Costa Brava i algunes ratxes arribaran a superar els 50 km/h en aquest sector.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Entre demà i divendres el temps serà una mica més insegur. Els últims dos dies de la setmana lectiva seran més variables, però els ruixats que arribin a caure seran poc abundants. Tant podria plovisquejar a la costa com en punts del Prepirineu i de la Catalunya Central, sobretot a partir de demà al migdia i fins divendres al matí.

651x366 Acumulacions de preciptació previstes per a demà Acumulacions de preciptació previstes per a demà

El cap de setmana arribarà una borrasca una mica més activa. Entre dissabte al vespre i diumenge al matí poc o molt arribarà a ploure en moltes comarques. En un primer moment en comarques sobretot de Ponent i del Pirineu occidental, però de cara a diumenge al matí també plouria en molts sectors de la Catalunya Central i en comarques de Girona. Pluges poc abundants en general. Les precipitacions més destacables afectaran el Pirineu, amb una cota de neu que es podria situar al voltant dels 1.500 metres.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

Aquest canvi de temps reactivarà una mica el fred de cara a diumenge, però en general els pròxims dies la temperatura continuarà sent bastant suau per ser mitjans de desembre. Moltes màximes d'entre 10 i 15 graus i poques glaçades més enllà del Pirineu. L'augment dels núvols farà, de fet, que les pròximes nits siguin menys fredes que la d'avui.

Abans de Nadal la temperatura repuntarà. Dimarts o dimecres que ve tornaran a ser dies molt suaus, però és bastant possible que l'inici de les festes estigui marcat per un ambient clarament d'hivern. Encara és molt aviat per precisar-ho, però el més possible és que a partir de Nadal la temperatura baixi novament, i no és descartable que entre Nadal i Cap d'Any el fred arribi amb força.