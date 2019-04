Seguirà el temporal de llevant i la inestabilitat guanyarà protagonisme

Aquest dissabte el vent i la mala mar tornaran a ser els grans protagonistes de la jornada en gran part de la costa catalana. El llevant seguirà sent intens i persistent durant tota la jornada, superant de nou amb facilitat la marca dels 70 km/h en molts indrets de la meitat sud del país. L’estat de la mar també serà notícia un dia més, amb onades que superaran els 2,5 metres en gran part del litoral català i que es podrien acostar als 4 metres cap al litoral sud, com ja va passar divendres. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l’alerta vermella al litoral sud per l’estat de la mar.

651x366 Ratxes de vent màximes previstes per aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Ratxes de vent màximes previstes per aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

A banda del vent i l’estat de la mar, avui també entraran en joc les precipitacions. Arribaran a partir de migdia pel litoral sud i s’estendran cap a molts sectors del litoral i prelitoral. De cara a la tarda i cap al vespre també arribaran a molts sectors de l’interior. La majoria seran febles en general, si bé puntualment podrien ser moderades i acumular quantitats de precipitació una mica més remarcables cap a punts del litoral i prelitoral de Tarragona. A partir del vespre i durant la nit, esperem que aquestes precipitacions arribin cap a punts de la cara sud del Pirineu més occidental, mentre que tendirien a desaparèixer a la resta.

651x366 Probabilitat de que les precipitacions d'aquesta tarda superin els 5 litres/m2 / GEFS / ARA Méteo Probabilitat de que les precipitacions d'aquesta tarda superin els 5 litres/m2 / GEFS / ARA Méteo

De cara a diumenge, el temporal de mar i vent anirà a la baixa, però no ho farà la inestabilitat. L’ambient rúfol es mantindrà en la majoria d’indrets del país i durant el matí és força probable que les precipitacions més destacables es registrin cap al litoral i prelitoral de Girona, on fins llavors és on s’esperen les precipitacions més febles. Tanmateix, també podran aparèixer precipitacions en altres punts del país. Al llarg de la tarda, les precipitacions haurien de retirar-se i es podrien obrir grans clarianes en bona part de la meitat est. Les temperatures màximes baixaran clarament.

651x366 Diferència de temperatures màximes d'avui respecte a dilluns de Pasqua / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes d'avui respecte a dilluns de Pasqua / GFS 0.25 / ARA Méteo

La setmana entrant començarà amb un Dilluns de Pasqua inestable. Es reproduiran ruixats en molts indrets tant de l’interior com de la costa. També es repetiran durant la jornada de Sant Jordi, tot i que més cap a l’interior i sobretot durant la tarda. La previsió va lligada a una baixa mediterrània d'una extensió molt reduïda i per això recomanem que es vagin seguint els pronòstics dia a dia. Petits moviments erràtics d’aquesta pertorbació poden fer variar radicalment la previsió.