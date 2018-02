La méteo en 1 minut: dijous serà el dia més càlid i amb més sol de la setmana

El vent de ponent de les últimes hores i l'augment dels núvols han fet que aquesta nit no fos ni de bon tros tan freda com l'anterior. En general, el dia ha començat amb entre 3º i 6º més que ahir, i a Ponent, on els núvols hi són més abundants, la diferència ha arribat fins als 10º. Les glaçades han desaparegut de força comarques interiors, sobretot a Ponent i al sud de Catalunya. Aquestes són algunes de les temperatures a les 7 del matí d'avui:

Das, -9º

Puigcerdà, -7º

La Seu d'Urgell, -4º

Vic, -4º

Ripoll, -4º

Tremp -4º

Olot, -3º

Sort, -3º

Manresa, -2º

Girona, -1º

Cervera, 0º

Lleida, 3º

Sabadell, 3º

Barcelona (Raval), 6º

Tarragona, 7º

Reus, 8º

Amposta, 9º

Avui hi haurà més núvols que clarianes. El pas d'un altre sistema frontal farà que sobretot al centre del dia els núvols siguin força espessos i abundants a la majoria de comarques, però en general només plourà i nevarà al Pirineu occidental, on la cota de neu anirà pujant amb el pas de les hores. Les primeres precipitacions podrien ser encara de neu fins al fons de les valls, però encara que sigui de forma irregular la cota s'anirà enfilant durant el dia fins a arribar a superar fins i tot els 1.500 metres. Al migdia moltes màximes se situaran al voltant dels 10º. En general, al migdia proporcionalment farà més fred que al matí.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Demà serà el dia més càlid i amb més sol dels que ens queden per acabar la setmana, només hi haurà algunes bandes de núvols prims i les màximes s'enfilaran fins als 15º en general i fins als 20º a les Terres de l'Ebre. Divendres, en canvi, el cel tornarà a quedar molt enterbolit, les glaçades desapareixeran fins i tot al Pirineu.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per a demà Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per a demà

El cap de setmana es presenta amb un temps més insegur. No plourà a tot arreu però tant dissabte com diumenge hi haurà més núvols que estones de sol. Al vessant nord del Pirineu, a l'altiplà central i en moltes comarques de Tarragona són les zones amb més probabilitat que hi plogui aquest cap de setmana, sobretot entre dissabte a la tarda i diumenge al matí. A la majoria de comarques s'hi entreveu un cap de setmana insegur, amb força núvols però amb escassos moments de pluja. En alguns sectors del Pirineu és probable que hi plogui o hi nevi amb ganes. La cota de neu rondarà poc per sobre o poc per sota dels 2.000 metres. Si bé els núvols faran que els migdies siguin poc càlids, les nits seran poc fredes i no glaçarà gairebé enlloc.

Caldrà anar perfilant la previsió de cara al cap de setmana els dies vinents, però de la mateixa manera que sembla poc probable que sigui un cap de setmana amb moltes estones de sol, també és poc probable que en general sigui un cap de setmana amb gaire pluja.

Tornarà el fred a llarg termini? Això encara és una incògnita. Els mapes del temps pinten incertesa a partir de set dies vista, i tot i que hi ha alguns indicis que fan pensar que podria haver-hi noves fredorades abans d'acabar el mes de febrer, a hores d'ara aquest no és l'escenari més probable.

540x306 Probabilitat que dissabte s'acumulin més de 5 l/m2 Probabilitat que dissabte s'acumulin més de 5 l/m2